1～3年で約7割が社会参加。ひきこもり支援のグッドライフジャパンが、親の孤立を防ぐオンラインコミュニティ『親活』をスタート

一般社団法人グッドライフジャパン

生きる力を育むことで孤立孤独を解消します～ひきこもり・不登校サポートの一般社団法人グッドライフジャパン（山梨県北杜市須玉町江草5573 代表理事：川田史郎）は、ひきこもりの子どもを持つ親を対象としたオンラインコミュニティ『親活（おやかつ）』を新たに開始し、その概要を紹介する無料オンライン説明会を2026年4月22日および4月26日に開催します。

ひきこもりに悩む親の多くは、「どこに相談しても具体的な解決策が得られない」「支援を受けているが状況が改善しない」「親として責められているように感じ、孤立してしまう」といった課題を抱えています。こうした声を受け、同法人は親が安心して学び、つながることのできる場の必要性を感じ、本コミュニティの立ち上げに至りました。

一般社団法人グッドライフジャパンは10年以上にわたり、ひきこもりや不登校の支援に取り組んできました。「訪問支援」「家族カウンセリング」「他機関連携」を組み合わせた包括的な支援を行い、1～3年で約7割の本人が何らかの社会参加に至っています。また、全国40以上の支援団体とのネットワークを通じ、多数の支援事例や実践的なノウハウを蓄積してきました。

『親活』は、こうした支援経験と知見をもとに、親自身が孤立から抜け出し、子どものひきこもり解消に向けた具体的な関わり方を学ぶことを目的としたオンラインコミュニティです。

コミュニティ内では、家族心理教育、オープンカウンセリング、ひきこもり支援団体の紹介、当事者・経験者による体験談発表などを予定しており、同じ悩みを持つ親同士が安心して交流できる実践の場を提供します。

今回開催する無料説明会では、運営団体の紹介、「親活」の概要、今後の活動予定について紹介します。事前申込は不要で、顔出しや実名参加の必要もなく、気軽に参加することができます。

【開催概要】- 日 程：

・第1回 2026年4月22日（水）20:00～21:00

・第2回 2026年4月26日（日）11:00～12:00

※両日とも同一内容

- 形 式：オンライン（Zoom／顔出し不要・ニックネーム参加可）- 参加費：無料- 対象者：15歳以上のひきこもりの子どもを持つ親- 内 容：運営団体紹介、「親活」の概要説明、今後の予定- 参加方法：事前申込不要。Zoomリンクは公式LINEより配信

【公式LINEについて】

説明会に参加できない方や、今後の開催情報を希望する方に向けて、公式LINEを通じた情報提供を行っています。見逃し配信（アーカイブ動画）、コミュニティ活動日程、無料個別相談の案内などを配信予定です。

公式LINE登録URL：https://lin.ee/tmtozFK(https://lin.ee/tmtozFK)

【団体概要】

名称：一般社団法人グッドライフジャパン

住所：山梨県北杜市須玉町江草5573

設立：2020年12月（2025年3月法人化）

代表者：川田史郎

ＨＰ：https://www.goodlifejapan.org/

事業内容：ひきこもりの方の支援事業

◇ひきこもり訪問支援・外出同行

◇山梨県ひきこもり情報ポータルサイト「やまひぽ」の企画運営

◇シェアハウス「丘の家」の運営

【お問い合わせ先】

一般社団法人グッドライフジャパン

親活担当

TEL：050‐5799‐8579

E-mail：info@gljp.org