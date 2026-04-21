テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高崎 敏宏）が、この度、分散型電源のアグリゲーションサービス等を展開するデジタルグリッド株式会社の子会社であるデジタルグリッドアセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嶋田 剛久、以下「デジタルグリッド」）から「系統用蓄電所」を受注いたしましたのでお知らせいたします。

■受注の概要

本件は、デジタルグリッドが運用事業者となる「系統用蓄電所」（容量約8.1MWh）を受注したものであります。「系統用蓄電所」とは、電力の送電網に直接接続される蓄電池のことで、再生可能エネルギー発電所の普及等により、不安定となる電力系統の安定化を目的として設置されます。

■TESSグループの「系統用蓄電所」に関する取り組みについて

当社グループは、「系統用蓄電所」に関する取り組みにおいて、用地開発からファイナンス検討、蓄電所の設計・調達・施工、メンテナンス、運用管理（アグリゲーション）まで全てを内製化しており、ワンストップで対応が可能です。

本取り組みは、当社グループが2024年８月に策定・公表した中期経営計画「TX2030」の注力事業分野の一つとなっております。2030年の中期目標として累積施工容量700MWを掲げており、今後も目標達成に向けて積極的に取り組んでいく方針です。

〈本設備の概要〉[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/146_1_861b7a5c117aa79a569bb93d06688ba3.jpg?v=202604211151 ]【テス・エンジニアリング株式会社について】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/146_2_63d529702f188a29cb21ae9826f380e1.jpg?v=202604211151 ]

■本件に関するお問い合わせ先

テスホールディングス株式会社 広報・IRチーム

https://www.tess-hd.co.jp/contact/

※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。

そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。