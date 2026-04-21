館蔵品展「東京アトリエ探訪―画廊・アトリエ村・美術学校―（特集展示　生誕120年 小牧源太郎）」を開催

東京都板橋区

板橋区立美術館は、2026年4月24日（金）から6月14日（日）まで、館蔵品展「東京アトリエ探訪―画廊・アトリエ村・美術学校―（特集展示 生誕120年 小牧源太郎）」を開催します。

パリの街になぞらえた「池袋モンパルナス」を象徴するアトリエ付き住宅は、1920年代から40年代にかけて、池袋駅から現在の椎名町駅・千川駅にかけての地域に、多い時には数百棟もあったと言われ、芸術家たちが切磋琢磨しあいながら活動していました。

さらには、画廊が立ち並ぶ銀座に加え、落合、田端、そして美術館や美術学校のある上野周辺にも芸術家や文学者たちが暮らし、集まりました。

1945年、東京大空襲によって多くの地域が焼け野原になった後にも、池袋をはじめとする各地で画家たちのコミュニティは再建されていきます。

本展では、大正から昭和の東京の街に集った芸術家たちの作品を紹介します。

また、同時に、本年に生誕120年を迎える小牧源太郎の作品を特集展示します。

シュルレアリスム（超現実主義）に影響を受けたものから、彼にとって身近な京都の街の信仰、仏像をモチーフにした作品まで、板橋区立美術館で所蔵する全作品と資料を紹介します。

【開催日時】

2026年4月24日（金）～6月14日（日）

9：30～17：00（入館は16：30まで）

※休館日 月曜日、ただし、5月4日（月・祝）は開館し、7日（木）は休館

【会 場】

板橋区立美術館（東京都板橋区赤塚5-34-27）詳細を見る

【観覧料】

無料

【関連イベント】

講演会「小牧源太郎のフェティシズムー京都から広がる世界」

講師：清水智世氏（京都府京都文化博物館学芸員）

日時：5月16日（土）14：00～15：30（13：30開場）

定員：60名（事前申込不要、先着順）

参加費：無料

その他：直接、当館講義室にお越しください。

担当学芸員によるギャラリートーク

日時：5月2日（土）、5月30日（土）

いずれも14：00～14：30

参加費：無料

その他：事前申込不要。当日2階展示室に直接お越しください。

小牧源太郎《迦楼羅炎（A）》1947年鶴田吾郎《長崎村の春》1926年高山良策《矛盾の橋》1954年桂ゆき《早春》1945年頃篠原有司男《おいらん》1965年