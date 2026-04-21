株式会社総合事務所ブレイン(代表取締役：北村庄吾、以下「事務局」)は、企業の人事・労務部門における生成AIの安全かつ実践的な活用体制の構築を目的とした「生成AI人事労務実践研究会〈HR AI Lab〉推進協議会」を、賛同8社と合同で2026年4月20日に正式発足いたしました。









■ 設立の背景

生成AIは、ビジネスの現場に急速に普及しつつある一方、人事・労務・法務の領域においては、誤った導入・活用によるリスクが顕在化しています。

WHI総研の調査(2026年3月)によると、大手企業の人事部門において生成AIを業務で利用している割合は75.0％に達する一方、「社内ルールが整備されていない」「個人情報・機密情報の漏洩リスクへの対応が不十分」と回答した企業が依然として多く、ハルシネーション(誤情報生成)や労務管理上の判断ミスなど、現場でのリスクが顕在化しています。

パーソル総合研究所の調査(2026年2月)では、企業の生成AI活用を普及タイプ別に分析した結果、約4割(39.8％)の企業が「手探り運用タイプ」――すなわち標準手順・レビュー体制が未整備で、部門・個人差が大きく運用が安定しにくい状態――であることが明らかになっています。

さらに、総務省が2025年10～11月に実施した「AI事業者ガイドラインに関する事業者アンケート」(2026年2月公表)においても、AIガバナンスに取り組む際にAI事業者ガイドラインを「活用している」企業はわずか46％にとどまり、半数以上の企業でガイドラインが実務に活かされていない実態が浮き彫りになっています。特に個人情報を日常的に扱う人事・労務部門では、法令遵守(労働関係法令・個人情報保護法・著作権法等)を前提とした適切なAI活用体制の整備が急務となっています。





本協議会は、こうした課題に対し、企業と専門家が連携する共同プロジェクトとして、2026年10月発足予定の有料会員制研究会「生成AI人事労務実践研究会〈HR AI Lab〉」の実現を見据え、その準備・推進を行う協議体として設立されました。









■ 協議会の目的・理念

● 人事労務業務の効率化・標準化・高度化

● 法改正に強い人事労務体制の構築

● 人事担当者が「人と組織に向き合う本来業務」に集中できる環境づくり

● 理論ではなく、実務で使える仕組みの提供

● 法令遵守(労働関係法令・個人情報保護法・著作権法等)を前提としたAI活用の徹底

■ 参加企業一覧(8社)





各社は、本協議会および今後の研究会において、集客や運営支援などの重要な役割を担います。





(1)

企業名 ： 株式会社総合事務所ブレイン(主体・事務局)

役職名 ： 代表取締役

代表者名 ： 北村 庄吾

協議会における役割 ： 主体・事務局／研究会コンテンツ企画・監修

主要サービス・事業内容： 人事労務コンサルティング、業務セミナー、

生成AI活用支援等

公式サイトURL ： https://nenkinhakase.com/

(2)

企業名 ： 株式会社 kubell

役職名 ： 代表取締役 兼 社長

上級執行役員CEO

代表者名 ： 山本 正喜

協議会における役割 ： コミュニケーション基盤提供(Chatworkを活用した会員間の情報共有・コミュニティ運営支援)

主要サービス・事業内容： ビジネスチャット「Chatwork」の運営、中小企業のDX支援(BPaaS事業)

公式サイトURL ： https://www.kubell.com/

(3)

企業名 ： ティースリー株式会社

役職名 ： 代表取締役

代表者名 ： 榎本 登志雄

協議会における役割 ： AI研修・DX推進支援(AI研修コンテンツ提供および参加企業へのITサポート)

主要サービス・事業内容： 中小企業向けITサポート(ヘルプデスク・DX推進支援)、生成AI研修等

公式サイトURL ： https://t-tthree.com/

(4)

企業名 ： 株式会社日本実業出版社

役職名 ： 代表取締役社長

代表者名 ： 杉本 淳一

協議会における役割 ： メディア発信・広報支援(ビジネス書・専門誌を通じた研究会の認知拡大と情報発信)

主要サービス・事業内容： 経営・経理・税務等のビジネス書を中心とした幅広い分野の出版事業

公式サイトURL ： https://www.njg.co.jp/

(5)

企業名 ： 有限会社エキストラ

役職名 ： 代表取締役

代表者名 ： 角本 拓也

協議会における役割 ： AI導入コンサルティング・集客支援(AI活用の実務支援およびデジタルマーケティングによる会員募集支援)

主要サービス・事業内容： AI導入コンサルティング、AI人材育成・研修事業、Webサービス開発等

公式サイトURL ： https://extra-company.jp/

(6)

企業名 ： ピー・シー・エー株式会社

役職名 ： 代表取締役社長

代表者名 ： 佐藤 文昭

協議会における役割 ： 人事労務システム連携(給与・人事管理ソフトウェアの知見を活かした実務事例の提供)

主要サービス・事業内容： 基幹業務ソフトウェアの開発・販売および「PCA Arch」等の提供

公式サイトURL ： https://pca.jp/

(7)

企業名 ： 株式会社DONUTS

役職名 ： 代表取締役

代表者名 ： 西村 啓成

協議会における役割 ： クラウドHRシステム連携・集客支援(「ジョブカン」シリーズを通じた人事労務実務の知見提供と会員集客支援)

主要サービス・事業内容： クラウドサービス事業(ジョブカン)、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業等

公式サイトURL ： https://www.donuts.ne.jp/

(8)

企業名 ： 株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

役職名 ： 代表取締役社長

代表者名 ： 吉田 啓二

協議会における役割 ： ビジネス専門誌を通じた研究会の認知拡大と情報発信

主要サービス・事業内容： 経理・税務・人事・労務等のビジネス関連情報の提供

公式サイトURL ： https://www.njh.co.jp/









■ 今後の活動予定

2026年2～4月 ：基本合意・協議会正式発足

2026年6～8月 ：啓蒙セミナー(無料)・単発セミナー(有料)の開催

2026年9～10月：有料会員制研究会

「生成AI人事労務実践研究会〈HR AI Lab〉」スタート