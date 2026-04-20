U-NEXTの小説レーベル「千夜文庫」より、内藤了×伝奇ホラーの第二弾『吸魂の剣　火之神の奉り』を刊行！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、内藤了さんによるホラー小説『吸魂の剣 火之神の奉り』を4月20日（月）より全国の書店にて発売いたします。

『吸魂の剣 火之神の奉り』はU-NEXTの文庫レーベル「千夜文庫」の書き下ろし作品で、昨年8月に発売された『火之神の奉り』の続編です。2巻目でありますが、本作からでも勿論お楽しみいただけます。

眷属の仲間を増やしパワーアップした主人公・江姫に迫る、かつての因縁と崩壊の足音。もがきながらも光へと進む少女の物語をお楽しみください。

『吸魂の剣 火之神の奉り』

https://video.unext.jp/book/title/BSD0001018294/BID0002556433

《あらすじ》

あの眼がほしい。偶然目にした少年に男は心を奪われた。彼を手にできるならなんでもする……。一方文化祭を終え日常を取り戻した江姫。入院中の母にも回復の兆しが見えてきた。しかし父はどこか様子がおかしい。そんな中、街には正体不明の辻斬りが現れる。若い男ばかりを狙う犯人に、江姫を守る眷属たちはある因縁に気づく。繰り返される運命と家族の危機に、江姫が下した決断とは……。

内藤 了（ないとう・りょう）

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0280877/PRN0292251

長野県出身。長野県長野西高等学校卒。２０１４年、「ＯＮ」で第２１回日本ホラー小説大賞読者賞受賞。同作を改題した『ＯＮ 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子』でデビュー。１６年、同シリーズがテレビ化される。以降、緻密な取材に基づく、大胆なストーリー展開が多くの読者を魅了する。著書に「憑依作家雨宮縁」シリーズ「東京駅おもてうら交番・堀北恵平」シリーズ「警視庁異能処理班ミカヅチ」シリーズ「警察庁特捜地域潜入班・鳴瀬清花」等多数。

書誌情報

書名：吸魂の剣 火之神の奉り

著者：内藤了

仕様：文庫／336ページ

発売日：2026年4月20日

税込定価：935円（本体850円）

ISBN：978-4-86843-007-0

カバーイラスト：禅之助

カバーデザイン：名和田耕平デザイン事務所（名和田耕平＋小原果穂）

カバー・本文フォーマット：鈴木久美

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