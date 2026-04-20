【TOPPAN×株式会社V】バーチャルだから、フィジカルな印刷表現がもっと好きになる！VRChatで、3つのワールドを同時公開

株式会社V

TOPPANホールディングス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長COO：大矢 諭、以下 TOPPANホールディングス）が運営する「印刷博物館」のメタバースプロジェクトにおいて、2026年4月16日（木）より、3つの新ワールドがソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」にて公開されました。株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、本プロジェクトにおけるワールド制作およびPRを担当いたしました。

■ 印刷を学び、感じる３つのワールド

・印刷の仕組みを知る「Printing Playground」

身近にあるのに意外と知られていない印刷の面白さや奥深さを、遊びながら知ることができる体験型ワールドです。普段は立ち入ることのできない印刷工場の内部を、メタバースならではの視点で再現しました。

実際に収録した稼働音が響く空間のなかで、巨大印刷機の仕組みを間近に観察できます。さらに、「厚盛ニス加工」や「フロッキー加工」といった特殊印刷技術をVRならではのギミックで可視化し、印刷のプロセスや表現の魅力を直感的に学べる空間となっています。

・印刷の広がりを感じる「Graphic Trial in バーチャル【2006-2015】／【2016-2025】」

第一線で活躍するクリエイターとTOPPANホールディングスが協力し、新しい印刷表現を探るプロジェクト「GRAPHIC TRIAL」の20周年を記念した展示ワールドです。80組の著名デザイナーによる約20年分・約400作品を一挙に鑑賞できる、大規模なデジタルアーカイブ空間として制作しました。現実では難しかった全作品の同時展示をバーチャル上で実現し、VRならではの自由なレイアウトによって、場所や時間にとらわれず、デザインと印刷表現の変遷をたどることができます。

■ 制作の背景と今後の展開

印刷表現は、本来、紙の質感や加工の細やかさなど、フィジカルな体験のなかで魅力が伝わるものです。その一方で、印刷の工程や技術の面白さを伝えることや、膨大な作品を一度に鑑賞することには、バーチャル空間だからこその広がりがあります。

本プロジェクトでは、リアルな印刷物の価値を置き換えるのではなく、バーチャルならではの視点と表現を加えることで、印刷をより身近に、より深く楽しめる体験を目指しました。今後は、印刷博物館の学芸員によるツアーガイドの実施も予定しており、印刷表現の魅力に触れる機会をさらに広げてまいります。

印刷博物館 学芸員 本多真紀子氏のコメント

「現状の『コアなユーザーに限られてしまう』という課題に対し、印刷をもっと楽しく、とっつきやすく知ってもらうための“遊び場”を目指しました。20年分の「GRAPHIC TRIAL」全作品を展示することや、実際の工場見学では実現が難しい体験、そして日光に弱い印刷物を『宇宙のような屋外空間』に展示することは、バーチャルだからこそ叶ったことです。まずはVRChatのワールドに遊びに来ていただき、その上で実際の博物館にも足を運んで、両方の知識を補いながら印刷の奥深さを楽しんでいただきたいです。」

■ 実施概要

公開日時： 2026年4月16日（木） 20:00

場所： VRChat

Printing Playground：https://vrchat.com/home/world/wrld_d3762ace-78ec-4c48-8378-1711fe0645ed/info

Graphic Trial in バーチャル【2006-2015】：https://vrchat.com/home/world/wrld_f9130e7c-0bcb-4978-afc5-f99e026dbe50/info

Graphic Trial in バーチャル【2016-2025】：https://vrchat.com/home/world/wrld_a879ee71-fd3d-45ba-bf27-cf631c9ee91b/info

制作・PR： 株式会社V

ワールド制作：坪倉輝明（https://teruaki-tsubokura.com/）

【関連リンク】

印刷博物館 公式サイト： https://www.printing-museum.org/

GRAPHIC TRIAL 公式サイト： https://www.toppan.com/ja/joho/gainfo/graphictrial/2025/

TOPPANホールディングス株式会社： https://www.holdings.toppan.com/

詳細インタビュー記事： https://metacul-frontier.com/?p=33030

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営をおこない、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp