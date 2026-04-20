追手門学院大学が全学生約9,500人に向け新たに生成AI「Gemini」などを導入 ― 独自ガイドラインを制定し、学生の効果的なAI活用を促進

追手門学院大学が全学生約9,500人に向け新たに生成AI「Gemini」などを導入 ― 独自ガイドラインを制定し、学生の効果的なAI活用を促進