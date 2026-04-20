初期投資100万円・家賃2万円のラーメン店が実名で後継者募集開始　― 北海道・増毛町で叶える低リスクな移住×承継開業 ―

株式会社トランビ

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、北海道増毛町で営業していたラーメン店「ラーメン心（こころ）」（代表：又村春海）が、実名掲載の形で後継者募集を開始したことをお知らせいたします。

今回、又村オーナーへのインタビューをTRANBI公式コラムに掲載し、事業の魅力と承継への想いを広く発信しています。

案件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27440/table/279_1_e10d2779d88e63003e270643c85a9887.jpg?v=202604201151 ]

本件は、北海道増毛町に位置するラーメン店の事業譲渡案件です。観光地として人気の飲食エリアに立地し、地元食材を活かしたラーメンで観光客を中心に支持を集めてきました。

譲渡対象には、厨房設備・内装・レシピ・ノウハウが含まれており、すぐに営業再開が可能な状態で引き継ぎが可能です。過去には総額約680万円を投じてリノベーションされた店舗でありながら、希望譲渡価格は100万円と大幅に抑えられています。

また、月額賃料は約2万円と低水準で、飲食店経営における固定費負担を大きく軽減できる点も特徴です。

後継者に求める条件

又村オーナーは、「この場所と味を未来へ繋いでほしい」と語ります。

本案件は、飲食経験の有無を問わず挑戦可能であり、レシピや調理のコツ、仕入れ先についても引き継ぎが行われる予定です。

想定される人物像は以下の通りです：

- 自分の店を持ちたいと考えている方- 地方移住やセカンドキャリアに関心のある方- 小規模から無理なく飲食事業を始めたい方- 地域と関わりながら商売を続けたい方

コンパクトな店舗規模であるため、個人や夫婦での運営にも適しています。

本案件の魅力

本案件の最大の魅力は、圧倒的に低い初期投資と固定費による“低リスクな開業環境”です。

初期費用の大幅圧縮

680万円相当の設備・内装を100万円で承継可能

低固定費による安定経営

家賃月額約2万円で、収益確保のハードルが低い

完成された商品力

観光客に人気のラーメンレシピをそのまま活用可能

さらに、このような成長ポテンシャルが見込めます：

- 夜営業の導入による売上拡大- 地元食材を活かした居酒屋業態への展開- メニュー拡張や業態転換による収益改善

加えて、増毛町は日本海の海産物や酒蔵など食資源に恵まれた地域であり、観光客の来訪も見込まれる立地です。住宅確保のハードルも低く、町全体が移住者を歓迎する風土である点も魅力です。

そして何より、本案件にはオーナーの強い想いが込められています。

「レシピも、コツも、全部教えるよ。仕入れ先だって紹介する。だから、この店を、この灯を消さないでほしい」

これまで築いてきた味やお客様との関係性をそのまま引き継ぎながら、次の物語を紡いでいける点も、本案件ならではの大きな魅力です。

事業・ストーリーをもっと詳しく知りたい方はこちら

オーナーインタビュー記事はこちら：https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=283(https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=283)

案件詳細ページはこちら：https://www.tranbi.com/buy/detail/?id=28150(https://www.tranbi.com/buy/detail/?id=28150)

※店舗やオーナーへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。必ず上記TRANBIページを通じてご連絡ください。

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数6,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

＊ 公式note https://note.com/tranbi

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≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社トランビ 広報担当

メールアドレス：press@tranbi.com