函南町の小さな洋菓子店「トラノコ洋菓子店」、4月29日開催のナイトマーケット「HASHIGO vol,4」に初出店

株式会社SHIRO & Co.

静岡県田方郡函南町の洋菓子店「トラノコ洋菓子店」は、2026年4月29日（水・昭和の日）に富士市中央公園で開催されるナイトマーケット「HASHIGO vol,4」に初出店いたします。2013年の創業以来、シンプルな素材とできたてのおいしさを大切にしながら、季節感のあるクッキーや焼き菓子、甘すぎないシンプルなケーキを丁寧に作り続けてきた同店が、店舗を飛び出し、より多くの方にお菓子を届ける新たな機会となります。

トラノコ洋菓子店

普段は金曜・土曜・日曜を中心に営業し、地域のお客様の日々のおやつや贈り物、特別な日のためのお菓子を届けてきました。見た目のかわいらしさだけでなく、素材や味わいのやさしさ、手仕事ならではの温度感を大切にしていることも、トラノコ洋菓子店の特徴です。

焼き菓子

今回初出店する「HASHIGO vol,4」は、富士山の麓で開催されるナイトマーケットです。手仕事や暮らしにまつわる品々が集まり、人と人、つくり手と受け手の間にあたたかな交流が生まれる場として企画されています。トラノコ洋菓子店にとっては、店舗とは異なるかたちでより多くの方にお菓子を届ける、新たな機会となります。

当日は、トラノコ洋菓子店らしい焼き菓子を中心に販売を予定しています。日常のちいさなご褒美としても、大切な方への手土産としても楽しめるお菓子を通じて、トラノコ洋菓子店のものづくりに触れていただければと考えています。

店主コメント

「派手なことはできませんが、ひとつひとつ丁寧に作ることを大切にしています。普段は小さな店でお菓子を作っていますが、今回の出店を通じて、トラノコ洋菓子店のお菓子をまだ知らない方にも届けられたらと思っています。食べた方の気持ちが少しやわらぐような、そんなお菓子をこれからも作っていきたいです。」

トラノコ洋菓子店はこれからも、大切な人に贈る時間、大切な人と一緒に食べる時間、そして日々の小さなうれしさに寄り添うお菓子づくりを続けてまいります。

【イベント概要】

イベント名：HASHIGO vol,4

日時：2026年4月29日（水・昭和の日）13:00～20:00

会場：富士市中央公園

住所：静岡県富士市永田町2-112

【店舗概要】

店名：トラノコ洋菓子店

所在地：静岡県田方郡函南町平井861-50

営業時間：11:00～18:00

定休日：月曜～木曜

営業日：金曜・土曜・日曜

事業内容：洋菓子の製造・販売

公式サイト：https://toranoco-okashi.com

Instagram：https://www.instagram.com/toranoconoco/

【本件に関する補足】

本リリースは、トラノコ洋菓子店のイベント出店告知にあたり、情報発信・広報面をサポートする株式会社SHIRO & Co.が作成支援を行っています。