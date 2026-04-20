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商工組合中央金庫へ＋Connect（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを提供開始
〜通帳不発行口座切替手続きに活用、ペーパーレス化に寄与〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根 正裕、以下 商工中金）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月20日（月）より提供開始いたします。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを非対面でできる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。ＡＴＭ画面の案内に沿って操作するだけで簡単、便利にお手続きいただけるサービスとして、現在、約30社でご活用いただいております。
商工中金では、社会全体のデジタルシフト・ペーパーレス化並びにお客さまの利便性向上に向けて、デジタルチャネルによるサービス提供・強化に取組んでおり、その一環として、通帳を必要としないお客さまのニーズにお応えするため、2025年12月より「通帳不発行口座」の取扱いを開始しています。
このたび、「ＡＴＭ窓口」を導入し、通帳不発行口座への切替手続きの新たな手続きチャネルとしてご活用いただきます。従来は、店頭窓口への来店や郵送による書面申込が必要となる場合がありましたが、「ＡＴＭ窓口」の導入によって、全国に約28,000台設置されているセブン銀行ＡＴＭで、簡単にお手続きいただけます。
従来の紙通帳の発行・管理に伴う事務負担が軽減されることで、商工中金が取組む業務効率化にも寄与します。今後、「ＡＴＭ窓口」を口座開設などの手続きへ活用することも視野に、商工中金とともにさらなるサービス拡充を図ってまいります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
２．サービス内容
ＡＴＭ窓口（通帳不発行口座切替）
３．サービス提供開始時期
2026年4月20日（月）
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根 正裕、以下 商工中金）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月20日（月）より提供開始いたします。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを非対面でできる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。ＡＴＭ画面の案内に沿って操作するだけで簡単、便利にお手続きいただけるサービスとして、現在、約30社でご活用いただいております。
商工中金では、社会全体のデジタルシフト・ペーパーレス化並びにお客さまの利便性向上に向けて、デジタルチャネルによるサービス提供・強化に取組んでおり、その一環として、通帳を必要としないお客さまのニーズにお応えするため、2025年12月より「通帳不発行口座」の取扱いを開始しています。
このたび、「ＡＴＭ窓口」を導入し、通帳不発行口座への切替手続きの新たな手続きチャネルとしてご活用いただきます。従来は、店頭窓口への来店や郵送による書面申込が必要となる場合がありましたが、「ＡＴＭ窓口」の導入によって、全国に約28,000台設置されているセブン銀行ＡＴＭで、簡単にお手続きいただけます。
従来の紙通帳の発行・管理に伴う事務負担が軽減されることで、商工中金が取組む業務効率化にも寄与します。今後、「ＡＴＭ窓口」を口座開設などの手続きへ活用することも視野に、商工中金とともにさらなるサービス拡充を図ってまいります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
２．サービス内容
ＡＴＭ窓口（通帳不発行口座切替）
３．サービス提供開始時期
2026年4月20日（月）
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html