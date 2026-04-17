バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が、怒髪天の人気曲「オトナノススメ」をカバーし、4月29日に配信リリースすることが決定した。 「オトナノススメ」は、怒髪天が2009年に発表したシングル曲。長年多くのファンに愛され続けており、 今年4月3日には宮藤官九郎監督による「オトナノススメ～還暦上等！～」のMVが公開されたほか、 同じく4月に公開されたドンデコルテの渡辺銀次が出演する日本マクドナルドのウェブCM動画が大きな反響を呼ぶなど、今なお大きな注目を集めている。 女性アイドルとしては稀有な10年以上のキャリアを重ねてきたバンもん！は、この楽曲の持つ「オトナはサイコー！」というポジティブなメッセージに深く共感し、今回のカバーに挑戦した。 本楽曲は現在開催中のライブツアーですでに披露されている。バンもん！らしい明るくハッピーなアレンジに乗せて、楽曲の真っ直ぐなメッセージが情感豊かに歌い上げられており、必聴の仕上がりだ。 なお、5月15日に東京・Veats Shibuyaで開催される同ツアーのファイナル公演は、4月18日10:00よりチケットの一般発売がスタートする。

＜大桃子サンライズ コメント＞

長年にわたり“人生を届けるオトナアイドル”として活動してきたバンもん！にとって、「オトナノススメ」をカバーさせていただけることは、本当に光栄で夢のようです！ この最強のオトナ応援ソングを、日本中、そして世界中へ届けていけることを心から嬉しく思います！ 怒髪天さんの楽曲には「オトナノススメ」だけでなく「全人類肯定曲」にも、バンもん！の理念に通じる強いシンパシーを以前から感じていて、大尊敬していました！ “オトナはサイコー！” この言葉に説得力を持って胸を張れるよう、私たち自身も思いきり楽しみながらまだまだアイドルを続けていくつもりです◎ 運命に愛されても憎まれても、人生は自分のもの。日常に揉まれ、ぶつかって磨かれて、さらに美しくなっていく。 そんな気持ちを胸にこれからも全ての世代の皆さまと一緒に、人生を背負って大はしゃぎしていきたいです♡ ぜひ、「オトナになっても青春の汗をかけるんだ！！」というサイコーの気持ちよさを、ライブ会場で体感しに来てください☆

【リリース情報】

■2026年4月29日配信「オトナノススメ」 作詞：増子直純 / 作曲：上原子友康 / 編曲：會田茂一 ※怒髪天オリジナル曲のカバー

https://banmon.lnk.to/otona_paps

【ツアー情報】

『導きっ!しあわせの教えツアー♡～みさこってフェニックスなんだって～』 ＜日時・会場＞ 3月20日(金・祝) 愛知・新栄シャングリラ OPEN16:30 / START17:00 4月5日(日) 北海道・KLUB COUNTER ACTION OPEN16:30 / START17:00 4月18日(土) 広島・Live space Reed OPEN16:30 / START17:00 4月19日(日) 大阪・心斎橋SUNHALL OPEN16:30 / START17:00 5月6日(水・祝) 福岡・LIVE HOUSE OP's OPEN16:30 / START17:00 5月15日(金) 東京・Veats Shibuya OPEN19:00 / START19:30

バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI

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