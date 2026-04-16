【スポンサー募集】『Taming Your Dragon』著者・Andrew Brown登壇、「技術的負債に向き合うConference 2026」開催決定！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年9月16日（水）・9月17日（木）の2日間、オンラインで「技術的負債に向き合うConference 2026」を開催することを発表します。本カンファレンスは、技術的負債に取り組むベストプラクティスや事例を共有するものです。現在、本カンファレンスのスポンサーを募集しております。

◆ 開催の背景

スポンサーに関するお問い合わせはこちら :https://forms.gle/R5H7ZV93q1YDQWuS7

AIがソフトウェア開発に不可欠な存在となった今、開発ライフサイクルのあり方は大きく変化しています。一方で、技術的負債は依然として避けては通れない課題です。保守コストの増大や開発速度の低下、システムの信頼性への影響など、その問題は今もなお根深く残っています。

こうした課題に対し、AIは有力な打ち手として注目されています。しかし一方で、AI技術の進化は「理解負債」や「認知負債」といった新たな課題も生み出しており、AIの活用には慎重な視点も求められます。



本カンファレンスでは「技術的負債」にまつわるテーマを掲げ、様々な事業フェーズ・企業規模・立場からリアルな知見を共有します。多角的な視点から技術的負債の取り組み方への理解を深め、最適な向き合い方を考えるための視点とヒントを実践につながる形で持ち帰っていただける場を目指します。

◆『Taming Your Dragon』著者 Andrew Brown氏と、和田卓人氏のKeynote登壇が決定

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/226_1_89f914326a6f5bfe08f198fde1b4058f.jpg?v=202604161051 ]Andrew Brown氏

『Taming Your Dragon: Addressing Your Technical Debt』の著者。本書では、技術的負債を単なる技術的問題のみならず多角的な視点から構造的に解説。ソフトウェア業界に25年以上の経歴を持ち、多数の企業で品質保証責任者、テストマネージャー、コンサルタント等を歴任。現在は、著作や登壇等を通じてプロダクトづくりを支援している。

Andrew Brown氏の著書『Taming Your Dragon』

タワーズ・クエスト株式会社 取締役社長 和田 卓人氏

『テスト駆動開発』や『SQLアンチパターン』をはじめとする技術書の監訳・翻訳。日本のテスト駆動開発の第一人者である和田氏に技術的負債の観点からお話しいただきます。

その他の登壇者、タイムテーブル等は順次公開いたします。

◆ 協賛のメリット

本カンファレンスでは、協賛いただいた企業に向けて以下のような価値をご提供しています。

ハイクラスエンジニアとの接点創出

- テックリードやEM、CTO・VPoEなど、通常は接点を得ることが難しい方々と広く認知を届けることができます。

技術発信によるブランディング

- セッション登壇を通じて、「自社のプロダクトや組織の課題」や「自社が抱えている技術課題」を発信し、共感や挑戦意欲の醸成につなげることができます。

ファインディユーザーへのリーチ

◆ スポンサーご応募・お問い合わせ先

- メールマガジンを通じて、当社サービスをご利用いただいているファインディユーザーに向け、自社のサービスや取り組みを訴求することができます。

本カンファレンスへの協賛をご検討の企業様は、以下のフォームよりお問い合わせください。お問い合わせいただいた企業には、協賛プランの詳細資料をお送りするとともに、担当者より説明のため、面談のご案内をさせていただきます。なお、スポンサーの募集枠には限りがございます。お申し込みが予定数に達し次第、受付を締め切らせていただく場合がございますので、お早めにお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://forms.gle/R5H7ZV93q1YDQWuS7

なお、フォームをご利用いただけない場合は、下記までご連絡いただけますと幸いです。

【スポンサーご応募・お問い合わせ先】

宛先：ファインディ株式会社 「技術的負債に向き合う」カンファレンス事務局

E-mail：findy_tools@findy.co.jp

住所：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階

◆開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」とは

「Findy Tools」は、開発ツールに特化したレビューサイトです。第三者の視点で実際にツールの選定を行った企業の生の声を集めることで、ツール選定に関する不安を解消し、導入検討に必要な情報を提供します。

「Findy Tools」を開発ツールの導入検討をしているユーザーが利用すると、実際にツール選定を行った大手企業やメガベンチャー企業の技術責任者やエンジニアによるレビューを集めることができ、導入検討がスムーズになります。また、開発ツールを掲載するベンダーには、実際の利用企業の声を活かしたコミュニティマーケティングによる新規顧客の獲得や、認知向上をご期待いただけます。2024年1月にβ版をリリースし、約600コンテンツをまとめています。

◆ファインディ株式会社について

- Findy Team+ 公式サイト：https://jp.findy-team.io/- Findy Team+ Lab：（活用事例やセミナー情報を掲載）：https://jp.findy-team.io/blog/- Findy Team+のサービス資料ダウンロード：https://jp.findy-team.io/download/service-document/- Findy Team+の無料デモ申込：https://jp.findy-team.io/download/demo/

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階

代表者：代表取締役 山田 裕一朗

コーポレートサイト：https://findy.co.jp/

IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)