【建築業界】CAD・BIMオペレーターのさらなるステップアップに！5/8（金）・5/20（水）好評セミナーのアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月8日（金）と20日（水）、建築業界で活躍するCADオペレーターやBIMオペレーターの方々を対象に、2023年に開催したオンラインセミナー「設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう！vol.5 ～作図法の基本を理解する［2］（南立面図の複雑な勾配屋根の作図など）～」「Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み１. 種類とパラメータの基本編」のアーカイブ映像を無料配信します。



■詳細・お申し込みはこちら

▼5/8（金）設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう！vol.5 ～作図法の基本を理解する［2］（南立面図の複雑な勾配屋根の作図など）～

https://www.arc-agency.jp/magazine/14247(https://www.arc-agency.jp/magazine/14247)

※締切：2026年5月8日（金）11：30



▼5/20（水）Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み［1］ 種類とパラメータの基本編

https://www.arc-agency.jp/magazine/14255(https://www.arc-agency.jp/magazine/14255)

※締切：2026年5月20日（水）11：30





＜各回の日程と内容＞

5/8（金）12：00～「設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう！vol.5～作図法の基本を理解する［2］（南立面図の複雑な勾配屋根の作図など）～」

具体的にCADの画面上で詳細図を作成していきながら、「南立面図の複雑な勾配屋根の作図」などの作図法の基本について、建築CAD検定2級の試験問題をもとに解説。



5/20（水）12：00～「Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み［1］ 種類とパラメータの基本編」

「ファミリの種類」と「パラメータの基礎」といった、「Revitを扱う上で非常に大切なファミリの仕組み」について解説。



＜こんな方にオススメ！＞

・建築BIMオペレーターとしての経験が1年半未満の方

・今よりもさらに成長したいと考えている建築CADオペレーター経験者の方

・建築設計やCAD・BIM（Revit）に興味がある方

・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方

・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方

・BIM（Revit）について興味がある方



※アーカイブ録画配信のため、ご質問には対応していません。

【アーカイブ録画配信】設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう！vol.5 ～作図法の基本を理解する［2］（南立面図の複雑な勾配屋根の作図など）～Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み［1］ 種類とパラメータの基本編

■日時

設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう！vol.5：2026年5月8日（金）12：00～12：55

Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み［1］：2026年5月20日（水）12：00～13：05



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者

安松一雄（やすまつ かずお）氏

庵デザイン一級建築士事務所代表

1956年東京生まれ。日本大学大学院工学研究科修士課程卒業、一級建築士、BIM・CADトレーナー。設計事務所・ゼネコン・派遣会社・専門学校・東京都職業訓練などでBIM・CADのトレーニングを実施中。

中川まゆ（なかがわ まゆ）氏

有限会社アミューズワークス 代表取締役

東洋紡エンジニアリング株式会社、ヒューマンアカデミー株式会社を経て、2000年に有限会社アミューズワークスを設立。2005年にRevitを導入。2007年には、Revitで作成した茶室をLas Vegasで開催されたAutodesk Univercityで発表。Revitユーザーグループ発足後は運営メンバー（幹事）として参加するなど、Revitの普及・解説に活躍。現在、企業へのBIM導入支援、ハウスメーカーでの業務請負、大学・専門学校での教育、BIMプロジェクト内モデリング支援BIMモデル、BIMパーツ作成請負を行っている。



■参加費

無料



■定員

各回50名



■詳細・お申し込みはこちら

▼5/8（金）設計が分かるCAD・BIMオペレーターになろう！vol.5 ～作図法の基本を理解する［2］（南立面図の複雑な勾配屋根の作図など）～

https://www.arc-agency.jp/magazine/14247(https://www.arc-agency.jp/magazine/14247)

※締切：2026年5月8日（金）11：30



▼5/20（水）Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み［1］ 種類とパラメータの基本編

https://www.arc-agency.jp/magazine/14255(https://www.arc-agency.jp/magazine/14255)

※締切：2026年5月20日（水）11：30



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

建築セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜関連情報＞

▼「BIMモデラーのためのRevit辞典 Revit2020対応」好評発売中！[PR]

https://amzn.to/3NkjoXe



C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開しております。また、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。C&R社建築グループはこれからも、さまざまな取り組みを通して、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



＜C&R社建築グループの関連サイト＞

▼建築業界専門の転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」

https://www.arc-agency.jp/



▼建築業界の情報メディア「Architect's magazine」

https://www.arc-agency.jp/magazine



▼貸し手・住み手・つくり手の3者にメリットをもたらす賃貸住宅シリーズ「CREATIVE RESIDENCE(R)」

https://creative-residence.com/



▼VR建築展示場「XR EXPO(R)」

https://xr-expo.co.jp/



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)