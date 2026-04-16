キーワードツールの新常識。URLを入力するだけでAIが自社に最適なSEOキーワードを提案する新機能をKeywordmapがリリース

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、自社で開発・提供するSEO、およびAI検索最適化（GEO/LLMO）の調査・分析ツール「Keywordmap（キーワードマップ）」において、自社サイトのURLを入力するだけで、AIが自社に最適なSEOキーワードの候補を自動で提案する新機能「AIキーワード選定（β版）」をリリースいたしました。

AIキーワード選定機能（β版）とは？

「AIキーワード選定（β版）」は、自社サイトのURLを入力するだけで、AIが対策すべきSEOキーワード候補を自動で選定・提案する機能です。Keywordmapが保有する膨大な数の検索結果データと競合サイトのキーワード獲得状況をAIが瞬時に解析。SEOの専門知識や複雑な調査を必要とせず、データに基づいた「集客につながる最適な記事テーマ」を特定できます。

開発背景：キーワード選定の「属人化」と「データ活用の難しさ」

SEOにおけるキーワード選定は、コンテンツの方向性やサイト全体の専門性を左右する極めて重要な工程です。しかし、多くの現場では「自社が対策したいキーワード」を感覚的に選んでしまったり、検索ボリュームのみを基準に選定してしまい、思うように成果が出ないという課題を抱えています。

データに基づいた適切な選定には、競合サイトの分析や検索結果の傾向把握など、高度な専門知識と膨大な作業工数が必要です。特に、SEOを始めたばかりの担当者やリソースの限られたチームにとって、この「データ解析の壁」が大きなハードルとなっていました。

Keywordmapはこうした課題を解決すべく、保有する国内最大級の検索エンジンデータと、開発元であるCINCがこれまで培ってきた熟練コンサルタントの知見をAIに統合。ユーザーのSEOスキルに依存せず、誰でも「集客できるキーワード」を瞬時に特定できる環境を提供するため、本機能の開発に至りました。

AIキーワード選定（β版）の概要

AIキーワード選定（β版）は、自社サイトのURLを入力するだけで、AIが、Keywordmapが保有するビッグデータから最適な対策キーワードを抽出・提案する機能です。単なるキーワードの羅列ではなく、裏側で複雑な競合調査や検索結果分析を自動実行し、「自社が今、書くべきテーマ」を可視化します。

以下がAIキーワード選定（β版）の主な機能です。

競合横断分析による「共通テーマ」の抽出

自社を参考に、AIが競合サイトを自動選定。自社の対策領域と強く関連している競合サイトをピックアップし、それら複数の競合が共通して獲得している「対策必須のテーマ」を洗い出します。

対策優先度を考慮したフィルタリング

キーワードの選定には、検索ボリュームのほか、検索結果における競合や上位ページの傾向、キーワードから連想される想定読者などをAIが考慮します。上位表示の可能性が低いキーワードを自動で除外し、着手しやすく成果につながりやすい候補を優先的に提案します。

対策キーワード/テーマの統一により、サイトの専門性を担保

自社サービスとの関連性が高いテーマを整理して提案するため、サイト全体のテーマが統一され、SEOで重要視される専門性や信頼性の向上に寄与します。

AIキーワード選定機能（β版）機能を使うことで得られるメリット

AIキーワード選定（β版）を活用することで、SEOにおいて次のようなメリットを得ることができます。

- 「感覚」から「ファクト」への転換- 圧倒的な工数削減- 「ネタ切れ」と「迷い」の解消- 戦略的なメディア運営「感覚」から「ファクト」への転換

専門知識がなくても、ビッグデータに基づいた根拠のあるキーワード選定が可能になります。感覚に頼らず、また属人性も排除できるため、再現性のあるSEOの運用環境を提供します。

圧倒的な工数削減

数日かかることもある競合調査とキーワード選定のプロセスを、URL入力後のわずか数分に短縮します。

「ネタ切れ」と「迷い」の解消

マーケティング現場のよくある課題、 「どんな記事を書けばいいかわからない」状態を脱却し、集客に直結するコンテンツ制作に集中できます。

戦略的なメディア運営

「とりあえず記事を書く」運用から、サイトの評価を高める「勝てるテーマを選ぶ」運用へとステップアップできます。

なお、AIキーワード選定（β版）は無料トライアルでも利用可能です。ぜひこの機会に以下からお試しください。

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

今後の展望

生成AIの進化、普及により、コンテンツの「量」だけでなく「どんなテーマで発信するか」という戦略の重要性が一層高まっています。Keywordmapは今後も、ビッグデータとAIを融合させることで、マーケティング担当者が膨大で複雑な調査・分析作業から解放され、より本質的なクリエイティブや戦略立案に注力できる環境を支援してまいります。

Keywordmapについて

Keywordmapは膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

＜ご参考＞

■ Keywordmapのサービス概要資料はこちら

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-contact_pr

■ Keywordmapの無料トライアルはこちら

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

Keywordmapの受賞歴

Keywordmapは法人向けのIT製品・クラウドサービスのレビューと資料比較ができる国内最大級のプラットフォーム『ITreview』において、毎年発表されるBest Software in Japanを2年連続受賞しております（2025年度：58位、2024年度：41位）。

また、SaaS比較サイト『BOXIL』においても、Good Seviceを受賞し、あわせてお役立ち度、機能満足度の両部門でNo.1を獲得するなど、多くの方々から高い評価をいただいております。

■関連メディア「Keywordmap‌ ‌ACADEMY‌」 ‌

デジタルマーケティングの基礎知識・最新情報が学べるメディアです。

URL：https://keywordmap.jp/academy/

■ツール・サービスに関するお問い合わせ先

株式会社CINC Keywordmap事務局

mail：km_cs@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。

会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/