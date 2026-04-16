Hokkaido Design Code、「CYBOZU AWARD 2026」にて「エリア賞 北海道」を受賞。

株式会社Hokkaido Design Code

株式会社Hokkaido Design Code（本社：北海道釧路市、代表取締役社長：木村琴絵、以下HDC）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が主催する「CYBOZU AWARD 2026」において、「エリア賞 北海道」を受賞いたしました。

HDCはこれを機に、道東エリアでの支援実績を礎とし、北海道全域の企業の自律的な成長を支える「DXの伴走者」として、また地域のkintoneパートナー企業を共に育てる「エコシステムの担い手」として、活動を加速させてまいります。

■「CYBOZU AWARD（サイボウズ・アワード）」とは

サイボウズのパートナープログラム「Cybozu Partner Network」に加盟する全国約550社を超えるパートナー企業の中から、年間を通じてサイボウズ製品の普及や導入支援に顕著な功績のあった企業を表彰する制度です。HDCが受賞した「エリア賞」は、各地域において多大な貢献をしたパートナーに贈られるものです。

CYBOZU AWARD 2026(https://partner.cybozu.co.jp/cypn/award/)

■ 受賞の背景：「パートナーを育てるパートナー」としての地域エコシステム創出

今回の受賞は、代表・木村がkintone黎明期より12年にわたり積み上げてきた「現場に即した構築力」を、故郷・釧路を中心とした地域企業やパートナー企業へ還元してきた活動が、多角的に評価されたものです。

HDCは単なるシステム導入に留まらず、以下の3つの側面から北海道のDX基盤を支えてまいりました。

12年の知見を地域企業へ還元

現場の課題に向き合い続けてきた構築ノウハウを、故郷・釧路を中心とした地元の経営者へ直接届ける伴走支援を展開。「システム先行」ではない、現場の熱量を活かすDXを地域に根付かせてまいりました。

パートナー企業との共創（エコシステム）の構築

レジスタード（登録店）からスタートする企業が、kintoneパートナーとして自立・成長できるよう、技術提供やノウハウの共有を積極的に実施。単に顧客を支援するだけでなく、地域の仲間をパートナーとして育てることで、北海道全体のサポート品質を底上げする「共生圏」の構築に寄与しました。

次世代エンジニアの育成と市場開拓

地方で不足している「現場の声を形にできるエンジニア」の育成に注力。10年以上のキャリアで培った実戦的な知見を次世代へ継承し、2025年10月の本格始動以来、道東エリアでの確かな支援実績を積み上げ、北海道全域へと波及するDX伴走の新たなモデルを築きつつあります。

■ サイボウズ株式会社様からのコメント

サイボウズ株式会社は株式会社Hokkaido Design CodeのCYBOZU AWARD 2026 「エリア賞（北海道）」受賞を心より歓迎致します。株式会社Hokkaido Design Codeの現場の熱量を活かす伴走支援は

kintoneエコシステムの拡大に大きく寄与いただきました。特に道東エリアでの卓越した取り組みと成果に感謝いたします。今後、北海道全域のお客様にとっても価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己

■ 代表取締役社長 木村琴絵のコメント

2025年10月、活動の拠点を故郷である北海道釧路市に移し、地域企業のDX支援により一層注力することを宣言いたしました。それからわずか半年というタイミングで、このような栄誉ある賞をいただき、身の引き締まる思いです。

この半年間、私たちが何より大切にしてきたのは、お客様の現場にある「熱量」をどう仕組みに落とし込むかという対話でした。そして、自分自身が積み上げてきたノウハウを地域のパートナー企業にも還元することが、北海道全体のDXを底上げする道だと信じて活動してきました。この受賞は、私たちを信頼して伴走を任せてくださった地元の経営者の皆様、そして共に成長しているパートナーの皆様と歩んだ結果です。これからも、北海道のDXの「隣人」として、一社一社に誠実に向き合ってまいります。

■ 今後の展望：釧路から、北海道全体のDX伴走者へ

HDCは今回の受賞を糧に、道東エリアで築いた強固な支援実績を礎として、活動の場を北海道全域へと拡大いたします。自社による顧客への直接的な伴走支援のみならず、サイボウズ製品を通じて地域のDX推進を志す仲間となるパートナー企業の育成・創出にも、より一層尽力してまいります。

ITという「デジタル」の力と、地域に根ざした「リアル」な繋がりの両輪を回し、北海道の企業の皆様、そして志を同じくするパートナーの皆様と共に、活気ある未来を共創してまいります。

なお、HDCが運営する地域共創の拠点「港まちベース 946BANYA」は、2026年に3周年を迎えました。引き続き、地域コミュニティの場として、デジタルとリアルをつなぐ活動を続けてまいります。

【株式会社Hokkaido Design Codeについて】

所在地：北海道釧路市

代表者：代表取締役社長 木村 琴絵

事業概要：

Hokkaido Design Codeは、地域や人々をつなぐ共通ツールの企画・監修を通じて、地域課題の解決に取り組む企業です。私たち自身がHUB（ハブ）となり、多様な人々と連携しながらプロジェクトを推進。道東から日本全国、そして世界へ、地域の可能性を広げる挑戦を続けています。

URL：https://www.hkd-dc.com/

港まちベース 946BANYA：https://www.946banya.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Hokkaido Design Code 担当：山本

TEL：070-3332-9460 E-mail：info@hkd-dc.com