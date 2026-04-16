国宝「上杉本洛中洛外図屏風」ほか、上杉氏ゆかりの文化財を数多く収蔵し、上杉氏や米沢の歴史と文化を紹介する米沢市上杉博物館(所在地：山形県米沢市、館長：曽根伸之)では、特別展「上杉謙信と川中島合戦」を4月18日(土)より開催します。





イベント詳細：

https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/145kawanakajima.html





「米沢本川中島合戦図屏風」より一騎打ち部分(米沢市上杉博物館蔵)【後期】





■開館25周年記念特別展「上杉謙信と川中島合戦」開催の背景

本館は今年開館25周年を迎えます。その記念とし、上杉家の家祖である謙信の事績を紹介したいと考え企画しました。特に、軍記物語などの読み物を通じ語り継がれ、今もなお多くの人々の興味を惹きつけている「川中島合戦」。近年新しい資料も発見され、新たな研究も進んでおり、それを踏まえた内容をお届けいたします。また、織田信長が謙信に贈ったとされる、国宝「上杉本洛中洛外図屏風」原本を25年ぶりの修理後、初公開いたします。贈られた歴史背景を想像しながら、日本美術を代表する美しさ、そして当時の京の都の様子をご覧ください。









■開館25周年記念特別展「上杉謙信と川中島合戦」について

川中島合戦の発端は、武田信玄が領土拡大を目指して信濃方面に勢力を拡大し、北信濃の諸将を圧迫したことによります。上杉謙信は北信濃の領主を救援すべく立ち上がり、この争いは10年以上の長期間にわたりました。なかでも永禄4年(1561)の戦いは一番の激戦であり、謙信と信玄の一騎打が行われたと伝わっています。川中島合戦は、これまで5回の合戦で捉えられてきましたが、近年の研究の進展により、それ以上に多くの対立が見出されています。また、両者の衝突は、越中(富山県)や西上野(群馬県西部)などにも派生しており、各武将の動向や地域情勢にも大きく影響を及ぼしていました。文芸作品や美術作品としても数多く伝えられてきた川中島合戦。本展覧会では、前期後期合わせ3つの合戦図屏風を展示。そして謙信を取り巻く諸勢力や諸地域にも目配りしながら、一進一退の攻防を繰り広げた戦いの模様を紹介します。









■開催概要

イベント名：開館25周年記念特別展「上杉謙信と川中島合戦」

開催日時 ：4月18日(土)～6月21日(日)

前期：4月18日(土)～5月17日(日)

後期：5月23日(土)～6月21日(日)

(展示替：5月18日～22日)

開館時間 ：9：00～17：00(入館は16：30まで)

会場 ：米沢市上杉博物館

(〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1)

アクセス ：JR山形新幹線「米沢」駅から2km

入場料 ：一般 800円(640円)

高校・大学生 500円(400円)

小・中学生 300円(240円)

※( )は20名以上の団体料金

※常設展もご覧いただけます。

主催 ：米沢市上杉博物館

公式サイト：

https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/145kawanakajima.html





＜内容＞

(1)展示構成と主な展示資料 ※前後期で展示資料の9割以上を展示替え

1.長尾政景夫妻像

(常慶院・米沢市)(後期展示)





長尾政景夫妻像(常慶院蔵)【後期】





2.重要文化財「越後文書宝翰集」

(永禄4年・1561)9月13日 安田長秀宛上杉謙信感状

(新潟県立歴史博物館・長岡市)(前期展示)





重要文化財「越後文書宝翰集」(永禄4年・1561)9月13日 安田長秀宛上杉謙信感状(新潟県立歴史博物館蔵)【前期】





3.川中島合戦図屏風

(長野県立歴史館・千曲市)(前期展示)





川中島合戦図屏風(長野県立歴史館蔵)【前期】





4.重要美術品 短刀 銘 吉光(号 五虎退)

(個人蔵)(後期展示)





5.富山県指定文化財「勝興寺文書」

(元亀3年・1572)10月1日勝興寺宛武田信玄・勝頼連署状

(勝興寺・高岡市)(後期展示)





富山県指定文化財「勝興寺文書」(元亀3年・1572)10月1日 勝興寺宛武田信玄・武田勝頼連署状(勝興寺蔵)【後期】





(2)国宝「上杉本洛中洛外図屏風」原本展示

日程：4月18日(土)～5月17日(日)

年間で限られた日数しか公開されない国宝「上杉本洛中洛外図屏風」の原本展示





原本修理後初公開 国宝「上杉本洛中洛外図屏風」(米沢市上杉博物館蔵)【前期】





(3)こどもの日「入館無料」

日程：5月5日(火・祝)

こどもの日を記念して、小・中・高校生は無料でご覧いただけます。





(4)国際博物館の日「入館無料」

日程：5月18日(月)

国際博物館の日協賛事業して、どなたも無料でご覧いただけます。

※特別展展示替え期間中につき、常設展のみ無料





(5)講演会「検証 川中島の戦い―新出史料から見るいくつかの論点―」

日程：5月30日(土) 14：00～

講師：村石正行氏(長野県立歴史館学芸員・総合情報課長)

会場：伝国の杜2階大会議室

料金：無料

定員：80名(要申込、4月15日(水)9：00～受付開始)





(6)ギャラリートーク

日程：前期：4月18日(土)、5月9日(土)

後期：5月23日(土)、6月13日(土) いずれも14：00～

担当学芸員による展示解説。申し込み不要、要入場券









■施設概要

商号 ： 米沢市上杉博物館

代表者 ： 館長 曽根伸之

所在地 ： 〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1

開館 ： 2001年9月

URL ： https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/top.htm









■問い合わせ先

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

米沢市上杉博物館

TEL：0238-26-8001