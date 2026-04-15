岩下食品株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品）は、株式会社チャンピオンカレー（本社：石川県野々市市、代表取締役社長：中村 洋介、以下 チャンピオンカレー）とコラボレーションし、岩下食品が運営する企業ミュージアム「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）でコラボメニューの提供と両社の商品を組み合わせたセット商品の販売を、2026年4月15日から5月24日までの期間限定で実施します。セット商品は、岩下の新生姜オンラインショップでもお取り扱いいたします。 元祖金沢カレー・チャンピオンカレーの濃厚な味わいのカレーを、岩下食品の2026年春の新商品「カレーのための華麗なるシリーズ」が美味しく引き立てます。 コラボメニューとコラボセットには、購入特典として岩下の新生姜とチャンピオンカレーのコラボデザインのマルチシールをお付けします。 岩下食品とチャンピオンカレーはこれまでに、「冷やしカレー」（2024年、2025年）や「岩下の新生姜カレー」（2024年）、サンボマスター・近藤さん（栃木県出身）にちなみ岩下の新生姜をトッピングした「ブーブーカシミール サンボマスタースペシャルトッピング」（2023年 サンボマスター横浜アリーナ公演）などのコラボメニューをチャンピオンカレーの店舗やイベント会場で提供してきました。 今回は岩下の新生姜の地元・栃木で、チャンピオンカレーをお楽しみいただける企画となっています。

【チャンピオンカレーコラボ】岩下の新生姜肉巻きカレー

すべてのメニューに「岩下の新生姜®」を使用している岩下の新生姜ミュージアム内の「CAFE NEW GINGER（カフェニュージンジャー）」で、元祖金沢カレー「チャンピオンカレー」のチルドカレー（中辛）に岩下の新生姜肉巻きと千切りキャベツ、岩下食品がカレーとの相性の良さを追求して発売した新商品「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」と「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」をトッピングした新メニュー『【チャンピオンカレーコラボ】岩下の新生姜肉巻きカレー』を提供します。 チャンピオンカレーのチルドカレーは、カレー本来の風味やスパイス感を味わえ、お店の味をそのままお楽しみいただけます。チャンピオンカレーならではのコクと深みに富んだ濃厚な味わいのカレーに、爽やかな風味とシャキッと食感が特長の岩下の新生姜、岩下のらっきょうは相性抜群です。 岩下の新生姜とチャンピオンカレーのコラボデザインのマルチシール（非売品）を特典としてお付けした期間限定メニューです。 ［メニュー名］【チャンピオンカレーコラボ】岩下の新生姜肉巻きカレー ※特典シール付き ［税込価格］普通盛り（ライス200g）1,400円／大盛り（ライス300g）1,500円 ［提供期間］2026年4月15日（水）～5月24日（日） ［提供店舗］CAFE NEW GINGER（カフェニュージンジャー） 栃木県栃木市本町1-25（岩下の新生姜ミュージアム内） ［営業時間］11:00～18:00（L.O.17:30） ［定休日］火曜日（祝日除く）、5月7日（木）臨時休業 ［URL］https://shinshoga-museum.com/cafe-newginger

▼【新商品】カレーの付け合わせ新定番！「カレーのための華麗なるシリーズ」2品を発売 https://iwashita.co.jp/news/260305-kareinaru-curry-series/

特典シール付き！『チャンピオンカレー＆カレーのための華麗なるシリーズセット』

岩下の新生姜ミュージアムと岩下の新生姜オンラインショップで、チャンピオンカレーのレトルトカレー（中辛／甘口）と岩下食品の「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」をセットにし、コラボデザインのマルチシール（非売品）を特典としてお付けした期間限定商品として販売します。 ご家庭でもチャンピオンカレーと岩下の新生姜、岩下のらっきょうの相性の良さをお楽しみください。 ［商品名］チャンピオンカレー＆カレーのための華麗なるシリーズセット ［税込価格］1,200円 ［セット内容］ ・チャンピオンカレー レトルト中辛 1個 ・チャンピオンカレー レトルト甘口 1個 ・カレーのための華麗なる岩下の新生姜 1個 ・カレーのための華麗なる岩下のらっきょう 1個 ・【特典】岩下の新生姜×チャンピオンカレーマルチシール ［販売期間］2026年4月15日（水）～5月24日（日） ［販売店舗］ 岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市本町1-25） 営業時間 11:00～18:00 休館日 火曜日（祝日除く）、5月7日（木）臨時休館 https://shinshoga-museum.com/ ［オンラインショップ］ 岩下の新生姜オンラインショップ https://www.shinshoga.shop/shopdetail/000000000678

【購入特典】岩下の新生姜×チャンピオンカレー マルチシール

チャンピオンカレーのマスコットキャラクター（名前はありません）やロゴ、岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ®」ちゃんなどをデザインしたマルチシール。コラボメニュー『【チャンピオンカレーコラボ】岩下の新生姜肉巻きカレー』とセット販売商品『チャンピオンカレー＆カレーのための華麗なるシリーズセット』に特典としてお付けします。（非売品） ［特典配布期間］2026年4月15日（水）～5月24日（日）

株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。 株式会社チャンピオンカレー 〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17 https://chancurry.com

「岩下の新生姜®」「イワシカ®」について

「岩下の新生姜®」は1987年発売の岩下食品のロングセラー。やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキッとした歯切れの良さが特長のさっぱりとした味わいの生姜の酢漬です。 土掛けを繰り返す独特な栽培方法により丹念に育てられた若採りの生姜を使用し、細長く、みずみずしく、爽やかな風味が楽しめる、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から名付けた岩下食品のオリジナル商品です。 公式キャラクター「イワシカ®」は、岩下食品が運営する企業ミュージアム「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）の人気コンテンツ「ジンジャー神社」を護る、狛犬ならぬ狛鹿として誕生。ツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカのキャラクターです。岩下の新生姜をはじめ、岩下食品の商品パッケージのアイキャッチ、社名ロゴ、CM、SNS等でも活躍しています。岩下の新生姜ミュージアムで土日祝日に開催しているグリーティングも好評です。 ▼「岩下の新生姜®」商品情報 https://iwashita.co.jp/products/shinshoga/ ▼公式キャラクター「イワシカ®」プロフィール紹介＆関連情報 https://iwashita.co.jp/news/iwashika_profile/ ▼岩下の新生姜ミュージアム https://shinshoga-museum.com/

「チャンピオンカレー」に関するお問い合わせ先

株式会社チャンピオンカレー TEL：076-248-9558

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

岩下食品株式会社 マーケティング部 TEL：0282-22-3353

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