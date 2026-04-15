業界をけん引する腕時計型ダイビングコンピューター『Descent Mk3i』に新色登場『Descent Mk3i 51mm Black & Bare Titanium』を4月28日（火）に発売

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社(以下、Garmin)は、ダイビングに必要なリアルタイムデータを提供し、安全で楽しい潜水をサポートするGPSダイビングウォッチの最上位モデル「Descent Mk3」シリーズより、新色『Descent Mk3i 51mm Black & Bare Titanium』を2026年4月28日（火）に発売します。

『Descent Mk3i 50mm Black & Bare Titanium』の特徴

■鮮やかで高精細な表示を実現したAMOLEDディスプレイを採用。「デカ文字モード」、インダクティブボタンなどを装備し、深度にかかわらず高い視認性、操作性を実現。

■ダイビングに向けて身体がどれくらい準備できているかを確認する「ダイブレディネス」など、ダイビング機能だけでなく健康管理にも役立つ機能を搭載。

■GarminならではのGNSSマルチバンドによる精密な位置精度や長時間バッテリー、水中でも役立つLED フラッシュライトなど多彩な機能でダイビングをサポート。

■トランスミッター『Descent T2』とのペアリングで、ダイバーの安全を強力サポート。Garminソナーテクノロジーを応用し、タンクの圧力・空気量・空気消費速度などを統合監視できるSubwave（2.0）に対応。最大8台のタンク残圧や推進、距離の確認や、水中でのメッセージの送受信が可能。また安全管理デバイス『Descent S1 Buoy』を併用すると、船上や陸上からのデータトラッキングも可能です。

【NEW】

■新色には、シルバーモデルを追加。シルバーとブラックチタンを掛け合わせてスタイリッシュなデザインに仕上げました。

■ダイビング機能がアップデート。バックアップダイブコンピューター、サイドマウントタンク切り替えガイダンス機能を新搭載。

【製品概要】

●Descent Mk3i 50mm, Bare Ti/Black

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/99_1_7553427c0959fb0a1e465ce0a2cbca64.jpg?v=202604150851 ]Descent Mk3i 50mm, Bare Ti/Black

【特徴】

＜新機能＞

- ダイビング機能がアップデート。2つの機能が登場・「バックアップダイブコンピューター」ダイビング前に、対応する2台のダイブコンピューター間で設定を自動的に同期できる機能。ダイブプロファイル、ガスの種類、Descent T2トランシーバー（一部対象機種のみ）のペアリングなどが含まれます。これによりメインのコンピューターに不具合が発生した場合でも、同一設定が施されたバックアップ機を活用することで、安心してダイビングを継続できます。・「サイドマウントタンク切り替えガイダンス」サイドマウントタンクでのダイビング時、「Descent T2」とペアリングした互換性のあるDescentダイブコンピューターに、ガスの切り替えに関するガイダンスが表示される機能。両タンクから均等に呼吸することで、中性浮力を維持し、ガス供給のバックアップを確実にすることができます。

＜素材・デザイン・インターフェイス＞

- 水中視認性の高いAMOLEDディスプレイディスプレイはアクティブマトリクス式有機ELで鮮やかで高精細な表示を実現したAMOLEDを採用。深い水中、暗いスポットでの見やすさを訴求しています。表示は「デカ文字モード」などを装備し、重要なダイビングデータの数字は大きな文字で確認できます。- 堅牢さと水中操作性を両立。防水気圧は20ATM本体にはキズのつきにくいサファイアレンズを採用し、米国防衛装備品のための規格MIL-STD-810に準拠したタフネス設計。20ATM（200m）防水機能（https://www.garmin.com/ja-JP/legal/waterrating-definitions/を参照）で、100mを超えるフリーダイビングを含め、あらゆるダイビングに対応しています。また、時計右側には深度センサーを守るボタンガードを装備。インターフェイスは、ダイビング時は、グローブ着用で水中圧の中でもしっかり操作できるインダクティブボタンを採用。潜水中に、手袋が厚いためボタンを押すことができない場合、ディスプレイをダブルタップすることでページを切り替えることができます。また陸上での操作性を考慮し、タッチパネル（ダイビング中はオフ）にも対応しています。

＜多彩で専門性の高いダイビングサポート機能＞

- ダイビング前にコンディションを確認する「ダイブレディネス」身体がダイビングの準備をどれくらいできているか、睡眠、運動、ストレス、時差ぼけなどの各要因を分析して表示。ダイビング前に、ダイバーが自身の健康状態を認識することで、深度・時間・海域などのプラン変更などの判断を助け、安全で無理のないダイビングをサポートします。- アクセサリ製品『Descent T2』とのペアリングで、ダイビングの安全を強力にサポートGarminソナーテクノロジーを応用し、タンクの圧力・空気量・空気消費速度などを統合監視できるSubwave（2.0）に対応。タンク残圧の確認だけでなくMk3シリーズとT2を持つダイバー同士で、水中間で簡単なテキストメッセージの送受信を行うことができます。また安全管理デバイス『Descent S1 Buoy』を併用すると、船上や陸上から水中にいるダイバーのデータトラッキングも可能です。＜表示・監視機能＞・タンクの圧力・空気量・空気消費速度を手元で確認・バディのタンク圧力、バディのいる水深、バディと自分との距離も手元で確認することが可能（距離は今後のソフトウェアアップデートにより使用可能）・最大8台、10m範囲内＜水中コミュニケーション機能＞・Mk3シリーズとT2を持つダイバー同士で、水中間で簡単なテキストメッセージの送受信が可能・メッセージは内蔵された定型文を活用・通信可能距離は最長30mまで ※送受信距離は、海流など状況により距離は変動します。- GNSSマルチバンド対応のGPSナビゲーションGPS、GLONASS、GALILEOを活用することで精密なGPS位置情報を提供するGarminならではのGPSナビゲーションは、GNSSマルチバンドに対応。衛星から送信される複数の周波数にアクセスすることで、GNSS信号が反射したり、弱かったり、位置情報を取得しにくいエリアでの位置精度の向上を実現。ダイビングでは、エントリーとエキジット地点のマークが可能。水中3軸コンパスを備えたABCセンサーも搭載しています。- LEDフラッシュライト搭載時計12時の方向に、赤白2色に切り替え可能なLEDフラッシュライトを搭載。ダイビングの予備ライトとしても役立ちます。- 自動潜水データ記録ダイビングは水深1.2ｍに達すると自動でダイビングモードが開始。デバイスに最大200つの潜水データを保存・レビュー可能。また、Garmin Diveアプリを使用して共有・レビュー可能。Garmin Diveアプリは無制限の潜水データストレージを提供します。- 6種のダイブモード単一ガスおよびマルチガスダイビング（ナイトロックスやトリミックスを含む）、ゲージ、アプネア、スピア、CCRモードから選択可能。ダイビングプランで、デバイスから計画できます。- 音とバイブレーションによるアラート音声および振動（選択可能）を通じてユーザーに新しい情報を知らせるため、安全性を確保できます。- ダイビング機能深度、潜水時間、水温、NDL/TTS、浮上/潜行速度、ガス混合、PO2、N2負荷、減圧停止情報などを表示。- バッテリー性能Garminが誇るバッテリー性能は、ダイビングモードで約66時間。Subwaveを使用しても約40時間。スマートウォッチモードなら約25日間と驚異的な長時間稼働を実現。左から、デカ文字モード、ダイブレディネス、ダイブビューマップ、ダイバーポジション、ダイブアクティビティ

＜日常にも役立つマッピング＆スマート機能＞

- 高度なマッピングサンゴ礁などダイブサイト（POI）へのナビゲーションの他、世界43,000のゴルフコースマップと、2,000以上のスキーマップがプリロードされています。- 光学式心拍計光学式心拍計により、活動強度や心拍変動を測定し、ストレスレベルや睡眠などのライフログも計測。ストレスレベルは水中での計測も対応しています。- マルチスポーツアクティビティモード水泳、ランニング、サイクリング、スキー、ローイング、ボートなど、スポーツ、アドベンチャー、トレーニングのアクティビティプロフィールを内蔵。- パフォーマンスコンディションランニングダイナミクス、高度や暑熱適応に対応したVO2 Max、リカバリーアドバイサーなどが含まれた高度なトレーニング測定値を表示できます。ペース調整をサポートするPacePro機能、登坂情報をリアルタイム表示するClimbProも搭載。- 日常を便利にするキャッシュレス決済機能Suica※対応のキャッシュレス決済で日常の移動や買い物が便利に。iOS/Androidのいずれにも対応します。 ※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。- 音楽再生選択したストリーミング配信アプリ（AWA、LINE MUSIC、Amazon Music、Spotifyなど）から音楽を同期して、オフラインで再生可能。左から、地図、ストレスレベル、スポーツアクティビティ、VO2 Max、Suica

【Descent Mk3 シリーズ 既存ラインアップ】（画像左から）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/99_2_818b63c57d1461ce3e7f75d9cb11bacd.jpg?v=202604150851 ]

＜製品仕様＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/99_3_d4a35328337fabfa6c9cd508f3da1f31.jpg?v=202604150851 ]

製品詳細は、以下のURLからご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/descent-mk3i-51-ti-pvd/

【GARMIN DIVE APP】潜水データを記録・共有

互換性のあるスマートフォンまたはタブレットにダウンロードして、潜水データを記録および共有し、潜水に適した新しい場所を見つけることができるアプリです。

- 潜水データを記録：潜水するたびに詳細な情報と統計データを手動で記録できます。記録された潜水データの共有や、潜水に適した新しい場所を見つけて探査活動を行うこともできます。- 探査ツール：探査ツールを使用して、潜水に適した新しい場所を見つけたり、他のユーザーの人気、気象条件、公開潜水記録を閲覧したりできます。潜水に適した場所を評価・レビューすることも可能です。- 自動同期：アプリを「Descent」シリーズとペアリングすると、潜水記録を自動的に同期してアップロードします。

【Garminについて】

Garmin（ガーミン）はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

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〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com