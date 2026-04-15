iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機、4月15日に機能アップデートを実施

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、4月15日にiFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機の機能アップデートを実施したことをお知らせいたします。

今回のアップデートでは、会話翻訳および同時通訳の終了後に、内容をワンタップで整理・要約できる**「AI要約機能」を新たに搭載しました。あわせて、写真翻訳には、撮影した画像の内容をAIが自動で読み取り、解説を生成する「AI画像読解機能」**を追加。翻訳にとどまらず、会話内容や画像情報の理解をよりスムーズに支援します。

これにより、iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機は、単に言語を置き換える翻訳デバイスではなく、多言語コミュニケーションにおける情報理解と活用まで支えるデバイスとして、さらに進化しました。

主なアップデート内容

1．会話終了後、ワンタップで要点を整理できる「AI要約機能」を新搭載

会話翻訳および同時通訳の終了後、ワンタップでAI要約を生成できるようになりました。

会話内容を自動で整理し、要点をわかりやすくまとめることで、商談や会議、打ち合わせ後の振り返りや共有をより効率的に行えます。

対応言語は、中国語、日本語、英語、韓国語、アラビア語を含む13言語。

また、要約文の出力言語はシステム言語に応じて自動で切り替わるため、追加設定の手間なくスムーズに利用できます。

翻訳して終わりではなく、会話内容を整理し、次のアクションへつなげる実用的な機能として、ビジネスシーンを中心に幅広い活用が期待されます。

2．写真翻訳に「AI画像読解機能」を追加

写真翻訳に、AI画像読解機能を新たに追加しました。

撮影後、画像内の文字を翻訳するだけでなく、画像全体の内容をAIが読み取り、自動で解説を生成します。

さらに、生成された解説は音声読み上げにも対応。

画面を見ることが難しい場面でも、音声によって内容を把握できるため、利便性が一層高まりました。

案内表示、メニュー、掲示物、資料、図表など、さまざまな場面で、単なる文字翻訳を超えた画像情報の理解支援を実現します。

3．日本語から韓国語・ベトナム語・タイ語へのオフライン翻訳を追加

日本語から韓国語・ベトナム語・タイ語へのオフライン翻訳に新たに対応しました。

通信環境が不安定な状況でも、より幅広い言語でスムーズなコミュニケーションをサポートします。

4．対応言語を拡充し、新規言語では男女音声読み上げにも対応

会話翻訳、同時通訳、同時字幕、通話翻訳に、アラビア語（UAE）、アラビア語（サウジアラビア）、**中国語（繁体字）**を新たに追加しました。

また、新たに追加された言語では、男性音声・女性音声による読み上げに対応し、利用シーンに応じた、より自然な音声出力が可能です。

5．写真翻訳のオフラインOCRエンジンを強化

写真翻訳に搭載されているオフラインOCRエンジンをアップグレードしました。

これにより、縦書き・横書きの文字認識に対応し、画像への訳文貼り付け精度も向上。より自然で見やすい翻訳結果を実現します。

6．グローバルデータ通信の対応国一覧表示を追加

グローバルデータ通信の対応国一覧表示機能を追加しました。

対応エリアをひと目で確認できるようになり、海外渡航時や利用前の確認がよりしやすくなりました。

7．ローカライズ体験を改善

各地域・言語環境における表示や操作性を見直し、ローカライズ体験を改善しました。

より自然でわかりやすいユーザー体験を提供します。

8．既知の不具合を修正し、操作体験を改善

既知の不具合を修正するとともに、全体的な操作性を見直し、より快適に利用できる操作体験へと改善しました。

翻訳のその先へ。情報理解まで支えるAI翻訳体験

iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機は、相手に端末を渡すことなく対話できるデュアルスクリーン設計、通信環境に左右されにくいオフライン翻訳機能、騒音下でも使いやすい高精度翻訳機能を備えたAI翻訳デバイスです。

今回のアップデートにより、会話内容の要約や画像情報の読解まで対応範囲を広げることで、ユーザーの多言語コミュニケーションをさらに強力に支援します。今後もiFLYTEKは、より自然で、より実用的なコミュニケーション体験を提供するため、製品および機能の強化を進めてまいります。

販売概要

製品名：iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機

発売日：2026年4月6日（月）

販売チャネル：オフィシャルサイト、Amazon先行販売

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立され、音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られています。日本法人のiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社は2020年1月に正式に日本市場に参入。「AIでより良い世界を創造する」という使命のもと、新しい技術を駆使したソリューションを提供し続けています。 最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザーに信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

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