文字フォント開発、およびその関連製品の開発・販売・保守を行うダイナコムウェア株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：羅 慧美)は、ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart V」「DynaSmart 教育機関向けプラン」「DynaSmart 学生版」をご契約中のお客様に向け、2026年春の新書体を含む合計101書体を、2026年4月15日(水)より提供開始いたします。





ダイナフォント 101書体追加





今回、明朝体の端正さとゴシック体の力強さを兼ね備えた、2026年を代表する新書体「麗金体(れいきんたい)」をはじめ、漢字と仮名の混植によるハイブリッド書体「新コミック」「華藝ゴシック体」「ころ丸ゴ」が登場します。さらに、新サンセリフ欧文フォント「DF Linumina」や、「金剛明朝体」の多言語展開となるヒンディー語フォント「DF King Serif HI10」など、充実のラインナップを取り揃えました。

また、新時代の明朝体「金剛明朝体」のTrueTypeフォント版や、人気書体「華藝体」「雅藝体」のStdN版も追加。2026年の春を鮮やかに彩る、ダイナフォントの新しい文字たちがクリエイティブの可能性を広げます。





詳細： https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1308









＜提供書体のご紹介＞

【1】明朝体の端正さとゴシック体の力強さを融合した「麗金体」

「麗金体」は、明朝体の気品とゴシック体の力強さを融合させ、独自の造形で重厚感と勢いを表現した書体です。

高い視認性とアイキャッチ効果を兼ね備え、本文用として他書体と調和しながらも、広告やテレビのテロップにおいて圧倒的な存在感を放ちます。





明朝×ゴシックの融合「麗金体」





圧倒的な存在感を放つ「麗金体」





ダイナフォント「麗金体」活用例





▼ダイナフォントの2026年を代表する新書体「麗金体」を「DynaSmart V」に4月15日(水)から提供開始

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1306





★デザイナーインタビュー公開中！

かなデザインを手掛けたダイナコムウェアの書体デザイナー・新海 真司が語る、デザインの背景とこだわり。

▼ダイナフォントストーリーで「DynaFont PICK UP書体-麗金体」を公開中

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=708









【2】現代のスピード感に最適化した欧文サンセリフ体「DFLinumina」

「DFLinumina」は、現代の多様なデジタルデバイスや、断片的なリーディングという日常的なシチュエーションに寄り添い、読みやすさと美しさを追求した新書体です。そのインスピレーションの源は、車載インターフェースにおける「一瞬で見て理解できる」という極めて厳しい基準で、その基準に応える「識別性」をコンセプトの軸にして、現代のあらゆる画面環境でストレスなく情報を読み取れるように設計しました。





新サンセリフ欧文フォント「DFLinumina」





ダイナフォント「DFLinumina」書体見本





・圧倒的なバリエーション：全12ウェイト、合計72書体で展開。

・多彩なスタイル ：ダイナフォント初となる「イタリック体」や、4段階の幅を持つ「コンデンス書体」を

ラインナップし、デザインの可能性を広げます。





ダイナフォント「DFLinumina」活用例





▼新サンセリフ欧文フォント「DFLinumina」全72書体を「DynaSmart V」に4月15日(水)から提供開始

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1307





▼ダイナフォントストーリーで「DynaFont PICK UP書体- DFLinumina」を公開中

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=709









【3】表現の幅を広げるハイブリッド書体

・「新コミック」：電子書籍などデジタルでも大活躍する新しいアンチック体

「新コミック」は、主に漫画のフキダシに使用される「アンチック体(ゴシック体の漢字＋明朝体のかな)」の新書体です。漢字部分にはバランス感覚に秀でた「平成ゴシック体」を、仮名部分には新時代の明朝体「金剛明朝体」を採用し、ハイブリッド書体に仕上げました。横画を太くし、角に丸みを持たせた仮名のデザインにより、紙媒体はもちろん電子書籍などの環境でも卓越した読みやすさを実現しています。





デジタル漫画でも大活躍するアンチック体「新コミック」





・「華藝ゴシック体」：理知的な漢字に、親しみやすい仮名のハイブリッド書体「華藝ゴシック体」

「華藝ゴシック体」は、バランス感覚に秀でた「平成ゴシック体」の漢字に、キャッチーなPOP系書体「華藝体」の仮名を混植したハイブリッド書体です。漢字の理知的な骨格と、仮名の親しみやすい曲線が文章に独自のコントラストを描き出し、組版全体に美しいリズムをもたらします。





理知的な漢字×親しみやすい仮名「華藝ゴシック体」





・「ころ丸ゴ」：しっかり読めて、ほっこり伝わるハイブリッド書体

「ころ丸ゴ」は、柔らかな「丸ゴシック体」の漢字に、遊び心あふれる「まるもじ体」の仮名を混植したハイブリッド書体です。丸ゴシックの持つ可読性をしっかりと保ちつつ、楽しさやかわいらしさをプラスしたいシーンに最適な、唯一無二の愛らしさを持つ書体です。





しっかり読めてほっこり伝わる「ころ丸ゴ」





▼表現の幅を広げる！ダイナフォントのハイブリッド書体を「DynaSmart V」に4月15日(水)より提供開始

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1305









【4】金剛明朝体のヒンディー語フォント「DF King Serif HI10」

「金剛明朝体」の人間味あふれる気品をヒンディー語でも再現。Unicode準拠の242文字に対応し、8ウエイトをご用意しました。日本語版と組み合わせた際も統一感のあるレイアウトが可能で、国境を越えた温もりのあるコミュニケーションをサポートします。





金剛明朝体にヒンディー語フォントが登場





▼「金剛明朝体」の新たな多言語としてヒンディー語フォントを「DynaSmart V」に4月15日(水)から提供開始

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1304









【5】新時代の明朝体「金剛明朝体」TrueTypeフォント版

「金剛明朝体」は、書の書きぶりを取り入れ、柔らかさと硬さの最適なバランスを見出した書体です。その趣はデジタルデバイスでの閲覧においても快適な読み心地となり、高いデザイン性・機能性を誇る「金剛黒体」とも合致した、和やかさや優しさをお伝えします。





新時代の明朝体「金剛明朝体」





▼柔剛競演の新時代の明朝体「金剛明朝体」を「DynaSmart T」に4月15日(水)から提供開始

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1303









＜「文字の春」を、あなたのクリエイティブに＞

2026年の春を鮮やかに彩る101の書体たち。皆さまのクリエイティブを刺激する、またとない“推し文字”との出会いがきっとあるはずです。その出会いが素晴らしいアイデアの種となり、春の訪れとともに美しく咲き誇ることを願っています。驚きと発見に満ちあふれた、麗らかで心弾む“文字の春”をぜひお楽しみください。









＜提供概要＞

提供開始日 ： 2026年4月15日(水)より順次提供

対応OS ： ・macOS 10.14以降日本語版

・Windows 11日本語版

※最新OSの対応状況は以下URLからご確認ください。

https://www.dynacw.co.jp/support/support_os11.aspx

インストール方法： 提供開始日以降に、現行のオンラインインストーラを

起動すると更新ウィンドウが表示されます。

インストーラの更新後、追加書体をご利用いただけます。









■提供書体の仕様

【OpenType Standard N 新書体】

・DF麗金体 StdN W5

・DF新コミック StdN W5/W7

・DF華藝ゴシック体 StdN W3/W5/W7

・DFころ丸ゴ StdN W3/W5/W7





【OpenType ヒンディー語新書体】

・DF King Serif HI10(金剛明朝体 ヒンディー語) W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8/W9





【OpenType 欧文書体】

・DFLinumina Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold/Bold/Extrabold/Ultrabold/Black/Extrablack/Ultrablack

・DFLinumina C90 Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold/Bold/Extrabold/Ultrabold/Black/Extrablack/Ultrablack

・DFLinumina C85 Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold/Bold/Extrabold/Ultrabold/Black/Extrablack/Ultrablack

・DFLinumina C80 Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold/Bold/Extrabold/Ultrabold/Black/Extrablack/Ultrablack

・DFLinumina C75 Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold/Bold/Extrabold/Ultrabold/Black/Extrablack/Ultrablack

・DFLinumina Italic Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold/Bold/Extrabold/Ultrabold/Black/Extrablack/Ultrablack





【OpenType Standard N 追加書体】

・DF華藝体 StdN W4/W5/W6

・DF雅藝体 StdN W6





【TrueType(Win版、Mac版)追加書体】

・DFP金剛明朝体 W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8/W9

※こちらのTrueType追加書体は「DynaSmart T」をご契約中のお客様にも追加されます。









＜DynaSmartシリーズ＞

書体見本： https://www.dynacw.co.jp/support/support_download_list.aspx?sid=11

カタログ： https://www.dynacw.co.jp/support/support_download_list.aspx?sid=16









＜ダイナフォント全書体使える年間ライセンス「DynaSmart V」＞

「DynaSmart V」は、国内外のアワードを受賞した優れたデザインのフォントや多言語フォントを含むダイナフォント全書体を収録し、印刷物、Webデザイン、映像・動画、デジタルコンテンツ、ゲームといった幅広いコンテンツにダイナフォントを許諾対応した、安心の年間ライセンスです。





「DynaSmart V」製品概要





▼ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart V」URL

https://www.dynacw.co.jp/product/product_dynasmart_detail.aspx?sid=25





▼DynaFont採用事例URL

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory.aspx









＜大人気のダイナフォントが使える年間ライセンス「DynaSmart T」＞

ダイナフォントTrueTypeフォントWin版・Mac版350書体以上、特典フォント2,400書体以上が使用可能な年間ライセンスです。印刷物などのコンテンツに許諾対応しております。リーズナブルな価格で初めてフォントを購入する方にも安心してお使いいただけます。





「DynaSmart T」製品概要





▼ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart T」URL

https://www.dynacw.co.jp/product/product_dynasmart_detail.aspx?sid=43









＜ダイナコムウェア株式会社について＞

ダイナコムウェアは、アジア最大手のフォントベンダーとして40ヶ国以上のさまざまな国の言語に対し豊富な実績を持っています。基本書体からデザイン書体までバリエーション豊かな200種類以上の日本語書体や60種類以上の中国語書体(簡体字・繁体字)、また欧文書体、タイ語、アラビア語、ヘブライ語、ビルマ語、韓国語などにおいても各種形式で取り揃えた高品位な書体として世界的に展開しています。フォントデザインを通し生命力のある文字で感情と文化を繋ぎ、伝えていくことを使命としています。





社名 ： ダイナコムウェア株式会社

所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル8F

設立 ： 2001年5月31日

資本金 ： 12,169,800円

代表者 ： 代表取締役 羅 慧美

事業内容： 1.文字フォント開発、およびその関連製品の開発・販売・保守

2.外字フォント制作、外字サーバなどの外字関連製品の開発・販売

3.多言語フォントの販売

4.組込み用多言語フォントソリューション

5.Webフォントクラウドサービス

6.上記に付帯関連する一切の業務

URL ： https://www.dynacw.co.jp