JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、株式会社リプロライフ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澁井 史昭、以下リプロライフ）にJAPAN AIを提供し、同社の社員を対象にした業務改善コンテスト「全社業務ハック月間」の伴走支援を行いました。

リプロライフは、生殖医療分野における卵子・胚の凍結保存製品を開発・製造する医療機器メーカーです。 リプロライフの業務は、専門性が高く、ノウハウが個人に依存しやすい傾向があります。限られた人員で高品質な製品開発・製造を継続するため、社員一人ひとりの業務生産性向上が経営課題となっていました。特定部門にとどまらず、全社員がAIを日常業務に活用できる組織づくりを目指し、JAPAN AIを活用しています。

業務改善コンテスト「全社業務ハック月間」実施概要

「全社業務ハック月間」は、リプロライフの全社員を対象に、AIを活用して自部署の業務課題を解決するコンテストです。JAPAN AIは、本コンテストの企画運営において伴走支援を行いました。参加者は個人またはチームでエントリーし、1か月間で業務フローの整理から解決策の実装・発表までを行います。本取り組みを通じて、以下3点の実現を目指しました。

1. 業務効率化 社内の煩雑作業（情報検索・業務整理・文書作成など）の時間を削減し、判断を伴うものなどより重要な業務に時間を使える体制を構築します。 2. ナレッジの共有化 個人の経験等に基づく暗黙知などの情報を誰でもアクセス可能な状態に整え、属人化のリスクを下げる環境づくりを行います。 3. AIリテラシーの向上 得意・不得意を理解し、再現性ある使い方（プロンプト設計/RAGの活用など）を全社で習得します。

コンテスト結果

本コンテストには、総勢10組がエントリーしました。 最優秀賞に選ばれたのは、顧客からの問い合わせにAIが回答文章を自動生成するAIエージェント「回答メール作成AI」です。ビジネスインパクト、アイデア、実用性のいずれも高得点でしたが、中でも「すぐに使える完成度の高さ」と「横展開の拡張性」が評価され、見事選出となりました。副賞として、賞状と10万円が贈呈されました。 優秀賞には、素案から完成度の高い作業手順書を自動生成するエージェント「作業手順書作成AI」、薬事申請時の管理業務を改善するAIエージェント「薬事申請管理AI」が選出されました。

コンテストの企画・伴走支援という新たな試みを通して、AI導入に必要な要素として、現場を巻き込む力の重要性を再認識しました。社員一人ひとりが当事者意識を持って取り組めるかどうかが、AI活用の定着において不可欠であり、本コンテストはそれを実証する事例となりました。 ■リプロライフについて 社 名：株式会社リプロライフ 代 表 者：代表取締役社長 澁井 史昭 本 社：東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル9F 設 立：2010年7月1日 事業内容：生殖医療分野における卵子・胚の凍結保存製品を開発・製造 U R L：https://reprolife.jp/ja/

今後の展望

JAPAN AIは、本コンテストで生まれた活用事例やプロンプトをリプロライフの社内資産として蓄積させ、社内におけるAI活用の定着を引き続き支援していきます。また、本取り組みで得られた知見をもとに、他企業の業務改善支援にも活かしてまいります。

■JAPAN AIについて JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。 ■会社概要 社 名：JAPAN AI株式会社 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階 設 立：2023年4月 事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス URL：https://japan-ai.co.jp/