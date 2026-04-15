【Sea Japan 2026出展】GNSS代替PNTソリューション・水中音響可視化SeaStar24を紹介

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）は、2026年4月22日(水)～24日(金) に東京ビッグサイトで開催される、造船・海運・舶用機器など海事産業のための国際展示会『Sea Japan2026』に出展いたします。

今回は、GPS/GNSSが利用できない・妨害を受ける環境でも、LEO/GEO衛星信号を活用して安定した位置・時刻情報を提供するレジリエントPNTソリューション『PNT-4400・PNT-4473QSN』を展示・紹介します。

また、世界初のパッシブ式水中音声可視化システム『SeaStar24』の展示とともに、出展者セミナーも開催します。

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/160_1_93befdddb5d7ca3c643b421e25eca00b.jpg?v=202604151051 ]

出展製品抜粋

レジリエントPNT『PNT-4400・PNT-4473QSN』

ビアビソリューションズ社（Viavi）

パッシブ式水中音声可視化システム『SeaStar24』

ジーファイテック社（GFAI Tech）

出展社セミナー

『SeaStar24』は、低視界・複雑な海洋環境でも高精度な検出・マッピング・トラッキングを実現するパッシブ式水中音響可視化システムです。本セミナーでは、その特長をご紹介します。

- セミナータイトル：『世界初、パッシブ水中音声可視化システムSeaStar24のご紹介』- 講演番号：S-355- 日時：4月24日(金) 13:50～14:20- 会場：西3ホール（プレゼンテーション会場E）

出展詳細はこちら :https://cornestech.co.jp/info/news/20260413_48572?utm_source=PRTimes&utm_medium=202604&utm_campaign=20260415_SeaJapan2026_PRTIMES

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=202604&utm_campaign=20260415_SeaJapan2026_PRTIMES)）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

お問合せ先

コーンズテクノロジー株式会社

電子機器部 通信計測チーム

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry_products_comm(https://cornestech.co.jp/inquiry_products_comm?utm_source=PRTimes&utm_medium=202604&utm_campaign=20260415_SeaJapan2026_PRTIMES)

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス