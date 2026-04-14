全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。4月16日は、「最後の付き人が語る 昭和のエンターテイナー・植木等」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？ 「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。 ■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティ、舞台などでも活躍。 近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされた。そのほかにも「名探偵明智小五郎シリーズ」などがある。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２では主演を務める。 映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。 ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。 今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=6EQmlYta34k

第56回：最後の付き人が語る 昭和のエンターテイナー・植木等

4月16日（木）よる9時～ ゲスト：藤元康史、加藤茶

今回は俳優、コメディアンなど、マルチに活躍した昭和を代表するエンターテイナー、植木等を令和に再生！ ハナ肇とクレイジーキャッツの大ヒット曲「スーダラ節」など、昭和の経済成長真っ只中に爆発的人気を得た植木さん。 最後の付き人を務めた元俳優・藤元康史さんが案内人として、共によく散歩をした公園や、通いつけのお寿司屋さんなど思い出の地を巡りながら、人気の裏にある知られざる素顔を語ります。植木さんが当時使用したギターや化粧箱などTV初公開の貴重アイテムも…。そして、クレイジーキャッツに多大なる影響を受けて結成されたドリフターズの元メンバー・加藤茶さんにも当時のお話を伺います！憧れの植木さんへ、加藤さんがいま伝えたいこととは…。 さらに植木さんの娘・裕子さんから、父親としての顔はもちろん、スターを父に持つことの誇りや苦労など貴重なお話を語って頂きます。家族や付き人など一部の人しか知りえなかった、貴重なエピソードが続々！お楽しみに！ 【出演】船越英一郎、阪田マリン 【ゲスト】藤元康史、加藤茶

3．今後の放送予定

4月23日 第48回：小椋佳が辿る名曲思い出再生旅（アンコール放送）

■BS12 トゥエルビについて■

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