奈良県桜井市、万葉の歴史が息づく聖地に佇む「AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)」(運営：平川商事株式会社)は、2026年4月24日をもちまして開業1周年を迎えます。

この度、1年間の感謝を込めまして、「1周年を迎えた喜びを分かち合う」をコンセプトに掲げた特別メニューを、2026年4月17日(金)から4月30日(木)までの期間限定でご提供いたします。都会の喧騒を離れ、大和の春が薫る静謐な空間で、心に深く刻まれるアニバーサリー・ステイをお愉しみください。





美しい日本の食と農の魅力を伝える施設・AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)





■ 1周年記念特別コース「Menu du 1er Anniversaire」

支配人とシェフが、お客様と共に1周年を祝う「祝祭」をイメージして構成した、全編にわたって高揚感が続く特別なフルコース。1年でお客様から最も愛された「復活メニュー」と、奈良の旬食材の可能性を追求した「最新作」を組み合わせた特別な構成で、SENVIEの歩みと進化を、一皿ごとに物語として紡ぎます。





1. 【はじまりの一皿】シャンパーニュと共に、厳選キャビアを心ゆくまで

祝宴の幕開けにふさわしく、アミューズには厳選されたキャビアをご用意。お客様が望まれるままに「お好きなだけ」提供する贅沢なスタイルで、優雅なひとときを演出いたします。





厳選されたキャビアを心ゆくまで。(はじまりの一皿)





2. 【前菜】五感を刺激する、選べるシェフ浦辺のスペシャリテ

前菜には、当館を象徴する2つの看板料理からお好みの一皿をお選びいただけます。

● オマール海老と奈良県産苺「奈乃華(なのか)」

地元奈良の大地が育んだ苺のフレッシュな酸味と、オマール海老の甘みと旨味が織りなす現代的な一皿。

● 伝統の継承「パテ・アン・クルート」

熟練の技が要求されるフランス伝統料理。肉の旨味と生地の香ばしさが重なるシェフ渾身の逸品。





オマール海老と奈乃華(シェフ浦部のスペシャリテ1)

パテ・アン・クル―ト(シェフ浦部のスペシャリテ2)





3. 【温前菜】美しい日本の農の魅力を伝える一皿「SENVIE(サンヴィ)」

二十四節気ごとに奈良の自然が織り成す、豊かな農の恵みを、1年を通して一皿に表現。

「穀雨(こくう)」のこの季節には、あまご、菜の花、そして大和のハーブ「大和当帰」が香るアンサンブルを。当館のコンセプトを象徴する美しき一皿です。





「穀雨(こくう)」の美しさを伝えるための一皿。





4. 【魚料理】舌平目 十津川なめこ ムール貝

ゲストからご好評いただいたメニューを春の貝と組み合わせて再構築いたしました。十津川村の豊かな自然の恵み「十津川なめこ」と、芳醇なヴァン・ジョーヌソースの意外な調和が舌平目の繊細な味わいを鮮やかに引き立たせます。





舌平目、十津川なめこ、ムール貝





5. 【肉料理】極上大和牛の炭火焼き

地元和牛・大和牛のヒレ肉を旬のアスパラガス・そら豆・モリーユ茸と合わせた一皿。鎌倉時代からの歴史を持つ良質な黒毛和牛を炭焼きで丁寧に焼き上げます。雌牛特有の柔らかく弾力のある肉質、甘く口溶けの良い脂、そして深いコクのある赤身の旨みをお楽しみください。









6. 【アヴァンデセール】西井牧場ヨーグルトとアロエ

地元でとれた新鮮な西井牧場のヨーグルトとアロエを使用した一皿。爽やかな酸味とコクが特徴の西井牧場のヨーグルトに、美容や健康にも良いアロエを組み合わせました。メインディッシュの余韻を爽やかに、次のデザートへの期待へと切り替えます。





7. 【デザート】宵を彩る青い炎「クレープ・シュゼット」

コースを締めくくるのは、クラシックデザートの華「クレープ・シュゼット」。お客様の目の前でフランベし、オレンジの香りと共に青い炎が舞うドラマチックな演出は、1周年の喜びを分かち合う最高のひとときをより一層引き立てます。





8. 【小菓子】

月光が照らす大和の稜線を眺めながら、暖炉の炎のゆらめきとともに味わう季節の焼き菓子。食後酒を愉しむバーカウンターで、大和の夜に酔いしれる至福の余韻をお楽しみください。





季節の焼き菓子(内容は日によって異なります)





シェフ浦部(うらべ)





■ 支配人よりご挨拶

「おかげさまで、AUBERGE de SENVIEは1周年という節目を迎えることができました。私たちが大切にしているのは、この場所でしか味わえない『心と身体が潤う(SENVIE)』体験です。今回の記念コースは、お客様への感謝を最大限に表現するため、あえて贅を尽くした内容にこだわりました。万葉の山々に囲まれたこの地で、日常を忘れるような至福のひとときをお過ごしいただければ幸いです。」









■ 開催概要

● 提供期間 ： 2026年4月17日(金)～4月30日(木)

● コース ： 1周年アニバーサリー特別コース「Menu du 1er Anniversaire」

ランチ 18,000円～ ／ ディナー 22,000円～

● 場所 ： AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)

● 予約方法 ： 公式サイトまたはお電話にて、予約受け付け中。

● 公式サイト： https://hirakawa-corp.com/senvie/

● 電話番号 ： 0744-42-0505





≪宿泊者限定≫朝食





■ AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)について

奈良県桜井市に位置する、全9室のプライベートな美食宿。「なら食と農の魅力創造国際大学校(NAFIC)」に隣接し、奈良の豊かな食と農の魅力を未来へと繋ぐ拠点を担います。大和野菜や大和牛など、この土地の恵みを最大限に引き出すガストロノミーと、洗練されたホスピタリティが融合した、大人のためのリトリート施設です。

● 所在地 ： 奈良県桜井市高家2217

● アクセス： JR・近鉄「桜井駅」より車で約10分





美しい日本の食と農の魅力を伝える施設・AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)