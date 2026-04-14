株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/ 、所在地：東京都港区、代表取締役社長：宮嵜泰成）は、自社で無料公開しているダウンロード資料のダウンロード（以下、DL）数のデータをもとに、企業がUX改善において直面している課題を分析したコラムを2026年4月9日に公開いたしました。 本コラムでは、約30種類のダウンロード資料の分析から、UX改善がうまくいかない原因は「ユーザー理解の不足」にあるという点を明らかにしています。

■背景

近年、多くの企業がUI改善に取り組む一方で、「改善しているのに成果につながらない」という課題も顕在化しています。 PIVOTでは現場で得た知見を広く共有し、より多くのプロジェクトに活かしていただきたいという考えから、約30種類のダウンロード資料を無料で公開しています。 こうした取り組みの中で蓄積されたDLデータを分析することで、企業がどのようなテーマに関心を持ち、どこでつまずいているのかを整理しました。

■分析結果のポイント

● 行動観察への高い関心 約30種類の資料の中で、「行動観察」に関する資料がDL数第1位を記録。多くの企業がUI改善の前段階であるユーザー理解に課題を感じていることが示されました。 ● 事例コンテンツへのニーズ 上位の多くを事例集が占めており、実践的な改善プロセスや成功事例への関心の高さがうかがえます。 ● 実行フェーズで活用されるサービス資料 研修やDX支援に関する資料は、課題整理後の実行フェーズで活用される傾向が見られました。

▼コラムはこちらからどうぞ

UX改善を成功させるためのステップ

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PIVOTがこれまでのプロジェクトで重視してきた「ユーザー理解から実行まで段階的に進めるアプローチ」が、今回の分析結果からも裏付けられました。 ・ユーザー理解（行動観察） ・事例からの学習 ・実行（研修・DX支援） PIVOTではこれら一連のプロセスに寄り添い、各フェーズに応じたダウンロード資料を公開しています。

PIVOTは今後も、UXデザインやDX推進に関する知見を発信し、企業の課題解決を支援してまいります。

株式会社PIVOTについて

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株式会社PIVOT（https://pivot.jp/）は「ユーザーの最高体験」を追及、WEBサイト制作、アプリ開発、システム開発のUXデザイン、UI改善、企画から実装、運用に至るまでワンストップでサポートさせていただいております。 詳細が決まっていなくても、戦略の詳細化や計画段階から伴走いたします！お気軽にお問い合わせください。 ▼ PIVOTへのご相談はこちらから！ https://pivot.jp/contact 【本リリースに関するお問い合わせ先】 株式会社 PIVOT 広報担当：大場 東京都港区北⻘山2-12-31 第三イノセビル3階 TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp