【渋谷・目黒】子どもたちが地元の「働く」を学ぶ。キャリア教育教材『発見たんけん』2026年度版を区内全公立小中学校と一部私立小中学校へ無償配布開始

K・Pクリエイションズ株式会社

K・Pクリエイションズ株式会社（本社：宮崎県宮崎市）は、2026年4月1日より、東京都渋谷区および目黒区の小中学校を対象としたキャリア教育教材『発見たんけん』2026年度版の順次発送を開始いたしました。本教材は、地域に根ざした企業・団体の仕事内容や社会的な役割を、子どもたちに向けてわかりやすく紹介する冊子です。地域産業への理解を深め、将来のキャリア形成の一助となることを目的としており、全公立小中学校と一部私立小中学校へ無償で配布されます。私たちはこれからも、身近な企業の仕事を知ることを通じて、地域産業への理解を深めるとともに、自分たちの暮らすまちの魅力に目を向ける機会を創出してまいります。

■ キャリア教育教材『発見たんけん』について

『発見たんけん』は、地域で働く人々の姿を通じて、子どもたちが働く意義や社会とのつながりを学ぶためのキャリア教育教材です。2025年度より東京都内（渋谷区・目黒区）での展開を開始し、地元企業を「まちの顔」として紹介することで、子どもたちのシビックプライド（地域への誇り）の醸成を目指しています。本シリーズは全国各地で活用されており、宮崎県や鹿児島市などでは教材の贈呈式や企業による出張授業も実施されるなど、学校・家庭・企業をつなぐ新しい教育ツールとして注目されています。

デジタルブック版はこちら

2026年度版デジタルブック 日本語含む10カ国語対応

【目黒区】https://www.catapoke.com/viewer/?open=3d707

【渋谷区】https://www.catapoke.com/viewer/?open=2c786

■ 渋谷・目黒2026年度版の特徴と配布内容

今回配布を開始した2026年度版では、より多角的な学びに寄与するため、以下の取り組みを強化しています。「デジタルブック版」との連動 冊子だけでは伝えきれない情報をタブレットやスマートフォンで閲覧できるデジタルコンテンツを拡充。ICT教育が進む現場のニーズに合わせ、場所を選ばない学習を可能にしました。

小4・中2の全児童・生徒へ「一人一冊」配布

社会科学習が始まる小学4年生、および職場体験など将来を考え始める中学2年生を対象学年に設定。各区の対象学年全員に一人一冊ずつ行き渡るよう配備し、授業での活用に加え、家庭で保護者と地域の仕事について語り合うきっかけを提供します。

産学連携の促進

掲載企業によるミニ講話や出張授業の実施もサポート。教材を起点として、リアルな社会体験へとつなげるスキームを構築しています。

■ 配布先および対象

渋谷区版： 区立小学校18校、区立中学校8校、私立中学校3校

目黒区版： 区立小学校22校、区立中学校9校、私立小学校2校、私立中学校4校 ※2026年4月1日より順次、対象校へお届けしています。

■ 2026年度版 掲載企業・団体（順不同）

各区を代表する多様な業種の企業・団体にご参画いただいています。

渋谷区版： 東急株式会社、株式会社伊藤園、ぴあ株式会社、フリュー株式会社、ギャップジャパン株式会社、和彩株式会社

目黒区版： 目黒信用金庫、東急バス株式会社、若築建設株式会社、東京都行政書士会、古谷電機工業株式会社、株式会社大丸

■全国にも『発見たんけん○○県』が広がっています。

発行エリア…北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、

福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県（44 都府県小学生212 誌、中学生62 誌／令和7 年３月末現在）

K・Pクリエイションズ株式会社

★地方創生のブランディングエージェンシー

★タメショクの運営

地域の食材・食品を全国のバイヤーに“試食・商談”していただき、新たな

ビジネスのきっかけをつくるサービスです。

★広報代行・コンサルティング

「御社の企画室」として、キャンペーンやセールスプロモーションを年間を

通して代行いたします。ふるさと納税PR代行も可能です。

★「ジモショク」

「地元で愛される食品を全国へ」をテーマに、食のチカラで地方創生を担うプロジェクト。 地元で人気の名品を探し出し、全国へ進出するお手伝いをしています。

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