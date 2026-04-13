アウトドアの常識を変える！防水・磁着式ポータブルスピーカー「AGM MagROCK」参上

AGM Mobile Limited

商品概要

AGM は、アウトドア・現場作業・日常のあらゆるシーンに対応する、新世代ポータブルスピーカー「AGM MagROCK」を発売いたします。本製品は「防水性能」「磁着式固定」「LED ライト」を三位一体で実現し、従来のスピーカーの課題を解決する、まったく新しいオーディオデバイスです。 キャンプ・登山・工事現場・バイクツーリングなど、過酷な環境での使用を想定して開発された「MagROCK」は、どんな場所でも簡単に設置でき、高音質な音楽を届けると同時に、緊急時の照明としても活躍する多機能デバイスです。

商品詳細

【IP67防水・防塵・耐衝撃｜過酷な環境でも安心して使える】 全天候型の堅牢設計を採用し、水や埃の侵入を強力にガード。ビーチ、キャンプ、トレッキング、雨の日のアウトドアなど、さまざまな環境で安心して使用可能。さらに耐落下・耐衝撃構造で、-5℃～45℃の温度変化にも耐え、アクティブなシーンで長期間安定して稼働します。

【背面強力マグネット｜金属面にワンタッチで装着可能】 本体背面に専用マグネットモジュールを搭載。サッカーゴール、バスケットゴール、車のボディ、自転車、工具など、あらゆる金属製品に簡単に吸着固定できます。手持ち不要で設置場所を選ばず、スポーツ観戦やアウトドアで臨機応変に音楽を楽しめます。

【正面 LED 呼吸ライト｜音楽に合わせて雰囲気 UP】 本体正面に LED 呼吸ライトを搭載。音楽のリズムに合わせて滑らかに点灯・調光し、視覚的にも楽しい音楽体験を演出。夜間のキャンプやパーティー、車内での使用時にも雰囲気を盛り上げ、実用性とデザイン性を両立させています。

【コンパクトポータブル＆安定 Bluetooth 接続】 持ち運びやすいコンパクトなボディで、アウトドア、スポーツイベント、キャンプ、旅行、日常の外出など、あらゆるシーンに対応。Bluetooth ワイヤレス接続により、スマートフォンやタブレットから簡単に音楽をストリーミング再生でき、途切れにくい安定した接続で快適に音楽を楽しめます。

【頑丈素材で作られた高耐久ボディ】 シリコンやメッシュ素材など、耐久性の高い素材を採用し、落下や衝撃、摩擦に強い設計。過酷な使用環境にも耐える高いタフネスを備え、長期間安心して使い続けられる実力派スピーカーです。

価格

製品名：AGM MagROCK ポータブル防水磁着式スピーカー

発売日：2026 年 4 月 06 日（火)

楽天：https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-magrock/ 4980 JPY

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX6FZ9F 4980 JPY

初回限定：期間限定で 5% OFF の特別価格で提供いたします。

今後の展開

AGM は「MagROCK」を皮切りに、ラギッドデバイス市場への本格参入を加速させます。今後は、バッテリー容量の拡大・ソーラー充電対応・より多機能な LED モードなど、ユーザーのニーズに応じた製品ラインナップを拡充し、アウトドア・現場作業・防災など、あらゆるシーンで「安心・快適・楽しい」を提供する製品開発を推進してまいります。 また、日本国内の正規代理店との連携を強化し、全国の家電量販店・アウトドアショップでの展開も予定しており、より多くのユーザーに「MagROCK」の魅力を届けてまいります。

担当者コメント

AGMジャパン広報部





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公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/