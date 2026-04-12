AIレバレッジ×グローバルトライブ戦略を3日間で完全公開！「やらない」を武器にビジネスを自動化する新時代の起業家プログラム開催

Hundred Dreams, Inc.

Hundred Dreams株式会社（代表：内田直）は、2026年4月14日（火）～16日（木）の3日間、オンラインにて「AIレバレッジ×グローバルトライブ」戦略を完全公開するシークレットライブプログラムを開催いたします。

■ 開催背景・解決する課題

「売上は上がっているのに、自分の時間が全くない」--多くの起業家が直面するこの矛盾を解決するため、本プログラムは生まれました。寝る間も惜しんで働き、心身を消耗させながらも成果を出し続けるという過酷な働き方から抜け出し、ビジネスを自動化・自律化させる「全く新しい抜け道」を3日間で完全公開します。

■ プログラムの2大戦略

１. AIレバレッジ（オタクの頭脳資産）

AIのプロンプトをゼロから学ぶ必要はありません。AIのエキスパートたちの知見をそのまま活用し、泥臭い実務を一瞬で自動化します。

２. グローバルトライブ（ソーシャル資産）

実務から解放された時間を「誰と組むか（Who）」への集中に使います。集客・セールスのスペシャリストや、ハワイ・LAなど世界中に散らばるトップ起業家とのJVアライアンス（共同事業）環境を構築します。

■ 3日間のプログラム概要

DAY 1（4月14日・火）「AIレバレッジ」の真髄

AIを使った自動化の具体的な仕組みを公開。自分でゼロから学ばなくても、AIエキスパートの資産をそのまま使えるビジネスモデルを解説します。

DAY 2（4月15日・水）「グローバルトライブ」のレバレッジ

世界中のトップ起業家との繋がり方、JVアライアンスの構築法を公開。互いの強みを掛け合わせる具体的な手法を学びます。

DAY 3（4月16日・木）「VISION：新しく実現したい次元の確定」

ビジネスを通じて実現したいビジョンを明確化し、AIレバレッジ×グローバルトライブ戦略を自分のビジネスに落とし込む方法を完全公開します。

■ 開催概要

イベント名：AIレバレッジ×グローバルトライブ 3日間チャレンジ

日程：

DAY 1： 2026年4月14日（火） 21:00～22:00

DAY 2： 2026年4月15日（水） 21:00～22:00

DAY 3： 2026年4月16日（木） 21:00～22:30

開催形式：オンライン（参加者限定シークレットZoomミーティング）

参加費：無料（参加条件あり）

参加条件：静かな環境で着席し、カメラONにてご参加いただける方

申込URL：https://lp.office704.jp/p/aitribe1

主催：Hundred Dreams株式会社

■ 会社概要

社名：Hundred Dreams, Inc.

代表者：内田 直

事業内容：起業家向けビジネスコンサルティング・教育プログラム提供

公式サイト：https://www.hundreddreams.com/

Hundred Dreams, Inc. President 内田直