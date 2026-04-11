「ABEMA」にて無料生中継『WRC クロアチア・ラリー』放送を盛り上げる特別ゲストを発表！チョコレートプラネット・長田庄平が4月12日（日）のスタジオゲストに決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの世界公道最速を決める最高峰のラリー競技『FIA世界ラリー選手権（以下、WRC）』の全14戦を無料生中継しております。このたび、第4戦『クロアチア・ラリー』の放送を彩るスタジオゲストとして、チョコレートプラネット・長田庄平の出演が決定いたしました。

『WRC』はFIA（国際自動車連盟）が管轄する自動車競技の世界選手権の一つで、1973年に創設され50年以上の歴史を誇るスプリントラリーの世界最高峰の大会です。2025年シーズンも世界各国で熱戦が繰り広げられ、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamは安定した強さを発揮し、マニュファクチャラーズタイトルを5連覇。世界中のファンから大きな注目と話題を集めました。

4月12日（日）午後19時30分より生中継する『クロアチア・ラリー パワーステージ』のスタジオゲストには、プライベートでも複数台の車を所有する車好きとして知られる長田庄平が登場し、大会を大いに盛り上げます。実況は布施宏倖（テレビ朝日）、解説は山本シンヤが務めます。番組では、ラリー初心者の方にも楽しんでいただけるよう、WRCの魅力や注目ポイントを分かりやすくお伝えします。「TOYOTA GAZOO Racing」の活躍や、日本人唯一の出場ドライバーである勝田貴元選手の走りにも注目です。勝田選手は、3月に開催された第3戦『サファリ・ラリー・ケニア』で自身初となるWRC総合優勝を飾り、日本人として34年ぶりとなる歴史的快挙を成し遂げました。歴史的快挙の勢いそのままに自身初の連覇なるか…？最高時速200キロオーバーの神技テクニックや大迫力のシーンにもぜひご期待ください。

さらに、本放送の前枠では特別企画として、3月21日（土）に東京近郊で開催された常識を超えたスケールのナイト・カーミーティング＆パーティー「Red Bull Tokyo Drift 2026」に、長田庄平とシソンヌ・長谷川が潜入した特別映像を放送いたします。JDMのレジェンドやスーパーカー、ドリフトマシンなど約500台のカスタムカーが集結したストリート・カーカルチャーの最前線を、車を愛する二人がどのようにリポートするのか、車ファン必見のコンテンツとなっております。

WRCが魅せる極限の走りと、熱気あふれるストリート・カーカルチャーの最前線を、ぜひ「ABEMA」で無料にてお楽しみください。

・チョコレートプラネット・長田庄平（スタジオゲスト）

■ABEMA『クロアチア・ラリー』放送概要

▼Rd.4 クロアチア・ラリー SS14｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：4月11日（土）午後21時15分～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/EjioVxJWfjGGib

実況：布施 宏倖(テレビ朝日)

解説：山本シンヤ

▼Rd.4 クロアチア・ラリー パワーステージ｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：4月12日（日）午後19時30分～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/9rtaCJbt4cMx6s

実況：布施 宏倖(テレビ朝日)

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：長田庄平（チョコレートプラネット）

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」