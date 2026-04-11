「春の五千旅。札幌丘珠―中部線限定、片道5,000円。」キャンペーン開催のお知らせ
新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は2026年4月11日（土）より、中部国際空港と札幌丘珠空港を結ぶ路線限定にて、片道一律5,000円（税込）で利用できる「春の五千旅。」キャンペーンを実施します。
週末の小旅行や、思い立った平日の旅にも利用しやすいトキエア新企画「#五千旅」。
片道5,000円という気軽な価格で、名古屋と北海道をつなぎ、春のお出かけを応援します。
―春の五千旅。札幌丘珠―中部線限定、片道5,000円―
この機会に、中部国際空港と札幌丘珠空港を結ぶ空の旅をお楽しみください。
ご予約はこちら https://tokiair.com/r/5sentabi_press
キャンペーン概要
・対象路線：中部国際空港 - 札幌丘珠空港
・販売期間：2026年4月11日（土）12:00～4月30日（木）23:59
・搭乗期間：2026年4月14日（火）～4月30日（木）
・販売価格：片道一律 5,000円（税込） ※旅客施設使用料（PSFC）が別途必要です
・販売場所：トキエア公式WEBサイト、各OTA ※トキサポートでは予約受付を行っておりません
・対象便：期間中にトキエアが運航する全便 ※座席数には限りがあり、なくなり次第終了となります
トキエア株式会社について
社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）
設立：2020年7月
代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹
本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F
事業内容：航空運送事業
URL：https://tokiair.com/
トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。
公式SNSで最新情報、キャンペーン情報等も随時発信中
X（旧Twitter）：https://twitter.com/tokiair_pr
Instagram：https://www.instagram.com/tokiair/
Facebook：https://www.facebook.com/tokiair/
LINE：https://lin.ee/4TNAjkt
TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/
Discord：https://discord.gg/jdRsszPahM
報道関係からのお問い合わせ
広報担当 pr@tokiac.com