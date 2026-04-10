聖心女子大学の学生食堂がリニューアルオープン、新愛称は「THE HEART TABLE」― 学生がプロジェクトを主導し運営の改善やメニュー構成などを提案

聖心女子大学の学生食堂がリニューアルオープン、新愛称は「THE HEART TABLE」― 学生がプロジェクトを主導し運営の改善やメニュー構成などを提案