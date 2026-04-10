タイミー、スポットワーク市場・クォータリーレポート（2026年1Q版）を公開

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、これまでタイミーに掲載された募集データをもとに、オファー時点の募集件数・平均時給・平均労働時間などの数値を三大都市圏とそれ以外、職種別に算出した「スポットワーク市場・クォータリーレポート（2026年1Q版）」を公開しました。

調査ダイジェスト

・2026年1Q（2025年11月-2026年1月期）の三大都市圏のスポットワーク平均時給は1,230円（前年同期比＋4.6％）

・2026年1Q（2025年11月-2026年1月期）の全国のスポットワーク募集件数は412.1万件（前年同期比＋17.4％）

・2026年1Q（2025年11月-2026年1月期）の延べ総労働時間（稼働実績）は2,809万時間（前年同期比＋15.5％）

・2026年1Q（2025年11月-2026年1月期）の総賃金額（実績）は337億円（前年同期比＋20.3％）

調査サマリー

三大都市圏平均時給は＋4.6％の伸びに、介護・農業の件数増加続く

2026年第1四半期（2025年11月-2026年1月）のデータによると、三大都市圏における平均時給は1,230円と、前年同期比で4.6％の増加となりました。過去1年間を通して、前年比3％程度の伸びが続いてきましたが、直近では4％超への加速がみられます。多くの都道府県では2025年10月に過去最大幅（全国加重平均＋6.3%）の最低賃金改定が実施されており、これが改定後の月を多く含む今期の給与水準を引き上げたとみられます。例年の傾向からすると、同程度の伸びが通年続く可能性が高いと言えそうです。職種別の平均賃金の伸び率（全国ベース）をみると、「農業の職業」（前年同期比＋7.4％）、「営業・販売関連事務の職業」（同＋7.1％）、「その他の保安の職業」（同＋7.0％）が高い伸びを示す一方、「一般事務の職業」（同＋0.9％）の伸びは限定的でした。

全国の募集件数については、2026年第1四半期（2025年11月-2026年1月）には全国で412.1万件と400万の大台を突破しました。前年同期比でみると＋17.4％と前四半期（2025年8月-10月）の＋21.2％からは伸び率が縮小しました。地域別の特徴として、三大都市圏以外での伸び率（前年同期比＋22.8％）が引き続き高く、スポットワークの地方浸透が進んでいます。職種別に案件数をみると、「運搬の職業」（同＋22.3％）「商品販売の職業」（同＋16.7％）が全体の増加を牽引しています。次いで案件増加数の大きい職種は「介護サービスの職業」（同＋89.6％）でした。「接客・給仕の職業」（同＋2.5％）の伸びが前期から縮小したことも相まって、牽引役にも若干の変化がみられます。「農業の職業」の募集件数が前年同期比＋163.6％と急速な拡大が続いている点も特色の一つです。同様に急成長する「介護サービスの職業」は三大都市圏の案件数が多いのに対して、「農業の職業」は三大都市圏以外の地方部の案件数が多くなっています。

2026年第1四半期（2025年11月-2026年1月）の延べ総労働時間（稼働実績）は、2,809万時間でした。前年同期からは15.5％の増加です。マーケットの成熟度合いが高まる中で伸び率は縮小していますが、依然としてスポットワーク市場の成長が続いています。また、タイミーでのスポットワークで生まれた賃金の総額は337億円でした。スポットワークの労働市場における存在感は着実に増しています。

図：全国・スポットワーク募集件数（オファー）

図：三大都市圏・平均時給（オファー）

図：全国・タイミーを利用したスポットワークの総労働時間（実績）

図：全国・タイミーを利用したスポットワークの総賃金額（実績）

※いずれもタイミーデータより作成

※総賃金額は交通費を除く

本調査の詳細は下記リンクよりご覧ください。

https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-261q(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-261q)



※データを利用する場合には、「スポットワーク市場・クォータリーレポート（スポットワーク研究所）」を明記してください。

過去のレポート

これまで公開しているレポートについては下記よりご覧いただけます。

- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2024年4Q（8-10月）】 ※2025年4月改訂版(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-244q)- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年1Q（2024年11月-2025年1月】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-251q)- スポットワーク市場 クォータリーレポート【2025年 2Q（2025年2月-4月）】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-252q)- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年3Q（2025年5月-7月）】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-253q)- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年4Q（2025年8月-10月）】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-254q)

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/