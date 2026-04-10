株式会社ファーマフーズ（本社：京都市西京区、代表取締役：金武祚）は、地域貢献活動の一環として、滋賀県大津市の高齢者施設にて、当社製品を用いた身だしなみケアのレクリエーションを実施いたしました。 本活動は、美容やセルフケアを通じてご入居者様の生活の質（QOL）を向上させ、心身の活性化に貢献することを目的とした社会貢献活動です。当日は、当社社員がサポーターとして参加し、入居者様とともに、当社製品を用いたスキンケアやヘアケアなどの身だしなみ体験を行いました。 当社は、長年培ってきた研究開発の成果である製品を、単なる「モノ」としてだけでなく、健やかな暮らしを支える「体験」としてお届けしたいと考え、本プロジェクトを推進しております。 今後も地域社会との繋がりを深め、身だしなみや美容を通じた「こころとからだの健康サポート」を継続するとともに、すべての人が自分らしく輝ける社会の実現に向けて、積極的に取り組んでまいります。

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