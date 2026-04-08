希少宝石パライバトルマリンの需要が世界的に拡大し、国際オークション市場では価格上昇が続いています。一方、国内では標準化された評価基準がなく、適正な査定が行われにくい状況が課題です。

こうした動きを受け、買取専門店「おもいお」（運営：株式会社Tieel、東京都中央区）は2026年4月より、査定体制の強化および買取価格の上乗せ施策を開始します。

■国際市場におけるパライバトルマリン需要の拡大と産出量の減少

https://omoio.co.jp/column/paraiba-tourmaline-purchase-campaign-2026/

パライバトルマリンは、1989年にブラジル・パライバ州で初めて発見された、銅とマンガンを含む希少性の高いトルマリンです。

「ネオンブルー」とも称される鮮烈な青緑色の輝きは、他に類を見ない特徴として、世界中のコレクターや投資家から高い評価を受けています。

近年は、カラーストーン市場全体で投資対象化が進んでおり、特にアジア圏の富裕層を中心にパライバトルマリンへの需要が拡大しています。国際オークション市場では、高品質な石の落札価格が上昇傾向にあり、2026年もその勢いは継続する見込みです。

価格上昇の背景には、ブラジル産原石の産出量が著しく減少していることが挙げられます。発見から30年以上が経過し、パライバ州の主要鉱脈は枯渇に近い状況です。

モザンビークやナイジェリアなどアフリカ産の石も流通していますが、ブラジル産特有の強いネオン感を持つ石は少なく、産地による価格差は数倍から数十倍に及ぶこともあります。こうした供給の逼迫と需要の拡大が重なり、パライバトルマリンの市場価値は年々上昇を続けています。

■国内市場の課題：適正評価の難しさと「眠る資産」

パライバトルマリンには、ダイヤモンドのような標準化された国際評価基準（4C）が存在しません。色の濃さやネオン感の強さ、透明度、インクルージョン（内包物）の状態など、複合的な要素を総合的に判断する高度な鑑定眼が求められます。

そのため、一般的な買取店では石の価値を正確に評価できず、台座の地金価格のみで査定されるケースも少なくありません。

国内には、バブル期や海外旅行ブームの時代に購入されたパライバトルマリンのジュエリーが相当数存在すると推定されます。しかし、「正しく評価してもらえるかわからない」という理由から、売却に踏み切れずに保管されたままとなっている資産も多いのが実情です。

■「おもいお」の取り組み：査定体制の強化と買取価格の上乗せ施策

買取専門店「おもいお」では、こうした市場環境を踏まえ、パライバトルマリンの査定体制を強化するとともに、2026年4月1日から4月30日までの期間、査定金額に対し最大20％を上乗せする施策を実施します。

対象はパライバトルマリンが使用された指輪、ネックレス、ペンダントトップ、ピアス、ブレスレットなどで、鑑別書の有無は問いません。

評価体制の特徴として、GIA（米国宝石学会）資格保持者監修のもと、ネオン感・彩度・透明度を国際基準で査定。ブラジル産・アフリカ産の特性を見極めた産地特定による評価を実施しています。

さらに、アジア・欧米の需要動向を踏まえたリアルタイムの相場査定を行う体制も整えています。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「パライバトルマリンは、銅イオンに由来する独特のネオンブルーが最大の魅力であり、この色彩の強さと透明度のバランスが査定額を大きく左右します。

同じ『パライバトルマリン』と名のつく石でも、産地や色の出方によって評価は大きく異なり、専門的な鑑定眼なくして適正な査定は困難です。

国内では、評価基準の不在から宝石としての価値が十分に反映されないケースが多く、専門的な鑑定体制の重要性が高まっていると感じています。当社ではGIA資格保持者監修のもと、一点ずつ石の特性を確認し、国際市場の動向を踏まえた評価を行っております。」

■買取専門店「おもいお」について

おもいおは、GIA資格保持者監修による高度な鑑定力と、アジア・欧米のバイヤーと連携したグローバルな販売ネットワークを強みとする宝石買取専門店です。希少石の品質を国際基準で評価し、適正な価格を提示する体制を整えています。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋） ・宅配買取（全国対応） ・出張買取（全国対応）

・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 ：10:00～20:00（年中無休） 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール） 所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp