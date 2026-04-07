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フランスのルリエーブルとカナンから2026年春のファブリックスコレクション入荷 全57デザイン264点 4月7日発売
異文化の旅を表現した『ESCALES LOINTAINES（エスカール ロワンテーヌ）』 ブランド初のインドア・アウトドアファブリックス カリブの風を感じる『ÎLES DU VENT（イル デュ ヴォン）』祝祭の華やぎ『FESTIVITÉS（フェスティヴィテ）』 他
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、1914年にフランス・パリで創立した老舗ファブリックスブランド LELIÈVRE（ルリエーブル）とルリエーブルグループのQUENIN（カナン）から、空間に新たな表情と物語性をもたらす3つの新作コレクション全57デザイン264点を、4月7日より発売いたします。
世界各地の文化・工芸・風景から着想を得た『ESCALES LOINTAINES（エスカール ロワンテーヌ）』は、籐編みを思わせる織や航海のロープを想起させる幾何学、植物やアジア文化のモチーフなど、異文化の装飾美から生まれたコレクションです。深みのある色彩と存在感あふれるパターンが、空間に遠い旅への憧れと豊かな想像をもたらします。ブランド初となる本格的なインドア・アウトドアコレクション『ÎLES DU VENT（イル デュ ヴォン）』は、カリブ海の島々に降り注ぐ陽射しや潮風、鮮やかな植生に着想を得たシリーズです。耐候性・耐久性を備えながら室内にも自然に調和する質感を実現し、屋内外が心地よくつながる開放的なライフスタイルを提案します。ペットや小さなお子様が過ごす空間にも安心して取り入れられます。
カナンからの新作『FESTIVITÉS（フェスティヴィテ）』は、舞踏会や舞台芸術、社交文化、ファッションなど、人が集い祝う瞬間の高揚感を表現しています。光沢や陰影を生み出すテクスチャー、繊細な装飾性、豊かな色彩が、空間に輝きとドラマティックな存在感を添えます。
インテリアに新しい高揚感をもたらす装飾性・機能性・物語性を兼ね備えた今季の新作は、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/ESCALES LOINTAINES （ エスカール ロワンテーヌ）16デザイン59点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/escales%20lointaines/
中/FESTIVITÉS （フェスティヴィテ）14デザイン62点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/
右/ÎLES DU VENT （イル デュ ヴォン）13デザイン81点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/%C3%8Eles%20du%20vent/
左/QUENIN
『FESTIVITÉS（フェスティヴィテ）』
BRINDILLE（ブランディーユ）：2人掛けチェア張座、右端カーテン\53,790/m 全6色 140儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/0000016636
OMBELLE（オンベル）：オットマン
\59,730/m 全5色 140儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/16641
RÉCITAL（レシタル）：左端と左から3 番目の白のカーテン\49,280/m 全6色 140儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/0000016642
上/POÈME（ポエム）：チェアの張座、中央と右から2番目のカーテン\65,780/m 全3色 134儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/0000016648
上/ORCHESTRA（オルケストラ）：2 人掛けチェアのクッション\61,820/m 全6色 131儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/16649
右/LELIÈVRE
『ÎLES DU VENT（イル デュ ヴォン）』
MONTSERRAT（モンセラ）：
左上のサンラウンジャー \51,150/m 全5色 143儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/%C3%8Eles%20du%20vent/16663
ORCHILA（オルシラ）：右下のサンラウンジャー
\64,240/m 全4色 142儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/%C3%8Eles%20du%20vent/16664
左/LELIÈVRE『ESCALES LOINTAINES
（エスカール ロワンテーヌ）』
LA TRAVERSÉE（ラ トラヴェルセ）：クッション
\58,300/m 全3色 139儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/escales%20lointaines/16677
CIMES（シム）：張座
\56,320/m 全3色 139儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/escales%20lointaines/16682
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ LELIEVRE
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/
トミタ QUENIN
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/
インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、1914年にフランス・パリで創立した老舗ファブリックスブランド LELIÈVRE（ルリエーブル）とルリエーブルグループのQUENIN（カナン）から、空間に新たな表情と物語性をもたらす3つの新作コレクション全57デザイン264点を、4月7日より発売いたします。
カナンからの新作『FESTIVITÉS（フェスティヴィテ）』は、舞踏会や舞台芸術、社交文化、ファッションなど、人が集い祝う瞬間の高揚感を表現しています。光沢や陰影を生み出すテクスチャー、繊細な装飾性、豊かな色彩が、空間に輝きとドラマティックな存在感を添えます。
インテリアに新しい高揚感をもたらす装飾性・機能性・物語性を兼ね備えた今季の新作は、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/ESCALES LOINTAINES （ エスカール ロワンテーヌ）16デザイン59点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/escales%20lointaines/
中/FESTIVITÉS （フェスティヴィテ）14デザイン62点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/
右/ÎLES DU VENT （イル デュ ヴォン）13デザイン81点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/%C3%8Eles%20du%20vent/
左/QUENIN
『FESTIVITÉS（フェスティヴィテ）』
BRINDILLE（ブランディーユ）：2人掛けチェア張座、右端カーテン\53,790/m 全6色 140儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/0000016636
OMBELLE（オンベル）：オットマン
\59,730/m 全5色 140儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/16641
RÉCITAL（レシタル）：左端と左から3 番目の白のカーテン\49,280/m 全6色 140儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/0000016642
上/POÈME（ポエム）：チェアの張座、中央と右から2番目のカーテン\65,780/m 全3色 134儷辧
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/0000016648
上/ORCHESTRA（オルケストラ）：2 人掛けチェアのクッション\61,820/m 全6色 131儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/quenin/festivit%C3%89s/16649
右/LELIÈVRE
『ÎLES DU VENT（イル デュ ヴォン）』
MONTSERRAT（モンセラ）：
左上のサンラウンジャー \51,150/m 全5色 143儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/%C3%8Eles%20du%20vent/16663
ORCHILA（オルシラ）：右下のサンラウンジャー
\64,240/m 全4色 142儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/%C3%8Eles%20du%20vent/16664
左/LELIÈVRE『ESCALES LOINTAINES
（エスカール ロワンテーヌ）』
LA TRAVERSÉE（ラ トラヴェルセ）：クッション
\58,300/m 全3色 139儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/escales%20lointaines/16677
CIMES（シム）：張座
\56,320/m 全3色 139儷
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/escales%20lointaines/16682
表示価格は2026年4月現在税込価格となります。
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
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