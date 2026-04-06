採用広報クラウド『HRハッカー』の分析機能を強化。採用オウンドメディア作成、候補者分析の新機能をリリース。5月にはAIコンテンツ制作サポートを実装予定。

インビジョン株式会社

「働く幸せを感じるかっこいい大人を増やす」というビジョンを掲げ、HRテック事業・採用マーケティング事業・コンサル事業を展開する、”企業や地域のおダシ屋”インビジョン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：吉田 誠吾）は、Indeed PLUS連携の採用広報クラウド『HRハッカー』に３つの新機能を2026年4月1日に正式リリースしました。AIコンテンツ制作サポート機能により、採用企業は独自ドメインの自社採用オウンドメディア運営が簡単にできるようになります。これに加え、候補者分析機能により、共通する価値観を持ち長期的な活躍が見込める人材採用に貢献します。

本機能の開発背景

ここ数年で求職者の価値観の多様化により、仕事探しの方法も大きく変わってきました。

求職者は、求人メディアに掲載された求人票だけではなく、クチコミやSNS、企業が発信するさまざまな情報を参考にして就職先を決めています。マイナビの調査では、8割以上の求職者が"応募前"に企業のホームページを、約6割が採用ページを確認するという結果も公表されています。

（出典：マイナビ『ホームページに関する意識調査』https://career-research.mynavi.jp/reserch/20181210_1616/）

また、最近では仕事探しでもAIを活用する求職者が増えてきました。AIによって直接興味のある会社の情報を調べることができます。そのときに、自社の大切にする価値観やリアルな社内の雰囲気など、より濃い情報がどれだけ出てくるかが、採用に大きく影響するようになっています。

この流れを受けて、採用企業でも”掛け捨て型”のペイドメディア（費用を払って求人を募集するメディア）から、長期的に運用する”積み立て型”のオウンドメディア（自社で保有・運営し、中長期的にブランドや信頼構築を目的としたメディア、採用サイト等）を通じた採用活動に対するニーズが高まっています。

そこで、このたびHRハッカーは簡易的に採用メディア運営をおこなうための「採用オウンドメディア作成」、メディアのコンテンツ記事制作をサポートする「AIコンテンツ制作サポート」、候補者の閲覧履歴データをもとに最適なマッチングを実現する「候補者分析」の、３つの新機能をリリースすることとなりました。

機能の詳細

今回の新機能により、以下のことが実現できるようになります。

(1)採用オウンドメディア作成：ブログ・SNS感覚で簡単にサイト運営を実現

今お使いのホームページやメールアドレスと同じドメインで、特別な知識がなくても、ブログやSNSを更新するように採用オウンドメディアを作成できます。また、管理画面では、求人情報・コンテンツ記事・応募者情報などを一元管理できるため、運用・更新業務の効率が改善します。導入企業様は、運用・更新業務の効率が改善し、採用広報の資産化が実現します。

(2)AIコンテンツ制作サポート：記事コンテンツ制作の負担軽減と差別化を実現

採用オウンドメディアを更新する上で負担の大きい記事コンテンツの制作をAIがサポート。プロのライターが監修した質問に答えながら文章を形にしていきます。また、既存のホームページやスライド資料などの情報を登録することで、業務の負担を大幅に軽減し、他社と差別化した自社独自の価値が伝わる採用広報コンテンツ制作を実現します。

(3)候補者分析：候補者の興味関心を見極め、ミスマッチのリスクを軽減

どの候補者がどのコンテンツページを閲覧したか、という閲覧履歴や滞在時間などのデータをもとにした候補者の特徴を分析します。これにより、候補者ひとりひとりの興味関心に合わせた情報提供や、データに基づいた的確なアプローチで相互理解を深め、ミスマッチのリスクを最小限に抑えます。

その他にも、Indeed PLUSをはじめとする９つの求人メディアとの連携、独自ドメインの設定、外部サイトコンテンツのキュレーション機能、Googleタグマネージャーの設定など、自社でオウンドメディアを運用する上で必要な機能を実装しております。月額3万円（税抜）のライトプランからご利用いただけます。

サービス概要

・HRテック事業

2018年のリリース以来、HRハッカーは累計3,357社以上の企業にご利用いただいています。これまで、Indeed PLUSや求人ボックス、Googleしごと検索など９つの主要な求人プラットフォームとの求人票連携やメッセージチャット機能により、合計12000人以上の採用成功を達成してまいりました。※2026年3月末時点での実績

・採用マーケティング事業

コンテンツを充実させ採用オウンドメディアを育てるため、求人原稿・取材記事・採用ホームページ・採用動画・採用ピッチ資料などの制作代行や、作ったコンテンツをより多くの候補者に届けるために求人メディア、Indeed PLUS、求人ボックス、WEB広告の運用支援をおこないます。

・コンサル事業

採用コンサル、組織コンサル、ブランディングコンサルなど、さらに採用力を強化するための各種コンサルティングサービスを提供しています。

今後のビジョン

「想いをカタチに -100年先まで承継する、粋なチームを育てる-」

日本には創業100年、200年の老舗企業数が世界一多いという事実がある。私たち自身、HR業界歴18年のなかで感じているのは、存続していく企業のど真ん中にあるのは、いつも決まって、先代から後継者へ受け継がれる想い。

インビジョン株式会社は、ピュアな好奇心をもち続けながら、世の中の役に立つ仕事をする大人が、日本にはたくさんいる。そんな大人が集い、受け継がれる想いを胸に、同じ志に向かうチームの生き様を100年先まで届けたい。そんな大人こそが「幸せを感じる、かっこいい大人」。そして、これを増やすことこそがインビジョンの使命だと考えている。

2020年の西日本新聞社との資本業務提携を皮切りに、現在20紙の地方新聞社と業務提携をしております。地元企業の採用支援を通じて地域を盛り上げたい、という共通のビジョンを掲げ、新聞社が持つ地元でのネットワークと取材力・広報力を活用し、地元企業へのHRハッカー販売をともに推進してまいりました。

さらに、HRハッカーと新聞社運営求人メディアとの求人連携、採用広報インタビューメディア『ダシマス』の共同運営、コラボ商品の開発や販売など、業務提携を通じたさまざまな事業上の相乗効果も生まれています。この新聞社とのパートナーシップのもと、地方企業の採用だけではなく、事業承継や生産性向上など、さまざまな側面から地方創生に貢献していくことを目指しています。

【インビジョン株式会社について】

社名：インビジョン株式会社

本社所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-7 VORT代官山3F

代表者：代表取締役 吉田 誠吾

設立：2008年

ホームページ：https://www.invision-inc.jp/

『HRハッカー』サービスサイト：https://hr-hacker.com/

『ダシマス』サービスサイト：https://dashimasu.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

E-mail：info@invision-inc.jp

TEL：03-5794-5433