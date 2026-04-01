こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『ヒツジのいらない枕® 』がご当地化！？各地の方言で表現した“ご当地パッケージ”が登場
第一弾は大阪・秋田・広島・京都の4府県で販売開始
MOON-X Japan株式会社が運営する寝具ブランド『ヒツジのいらない枕®』は、各地の方言で商品名を表現した「ご当地パッケージ」の第一弾として、大阪府・秋田県・広島県・京都府の4地域限定ご当地パッケージを、4月1日（水）より販売開始いたします。
本シリーズは、地域ごとの言葉や文化を取り入れることで、ブランドの世界観を拡張するとともに、より多くの生活者に“眠りの価値”を身近に感じていただくことを目的とした新たな取り組みです。
なお、4月1日（水）はエイプリルフールです。
■もしヒツジのいらない枕が各地の言葉だったら・・・
シリーズ累計販売数100万個を突破した『ヒツジのいらない枕®』。本シリーズでは、「ヒツジを数えずに眠れる」というコンセプトを、各地域の方言で再解釈し、パッケージデザインに落とし込みました。
第1弾として展開するのは以下の4地域です。
大阪府：ヒツジのいらん枕
秋田県：ヒツジのねね枕
広島県：ヒツジいらんけぇ、もう寝ぇや枕
京都府：ヒツジはん、えらい暇してはるんとちゃいますか枕
それぞれのパッケージには、地域性を象徴するモチーフを取り入れた“ヒツジ”のビジュアルを採用。勢い余って、徐々に原型がなくなった呼称になっておりますが、それもまたご愛嬌ということで社内の誰も止めなかったため「何か良い」ので販売に踏み切りました。
■地域限定販売で“地元愛”と“眠り”をつなぐ
本シリーズは、各地域限定での販売を予定しており、旅行先や地元での購入体験を通じて、地域文化とブランド体験を掛け合わせた新たな価値を提供します。
また、SNSを通じて「あなたの地元ならどんな名前になる？」といった問いかけを行うことで、ユーザー参加型のコミュニケーションを促進。ユーザーの声を通じて、全国的な広がりも目指します。
■今後は全国展開も視野に
今回の第1弾を皮切りに、今後は全国47都道府県への展開も視野に入れています。地域ごとの言葉や文化を取り入れながら、「眠り」という普遍的なテーマを各地の生活者に届けることで、ブランドの新たな可能性を切り拓いてまいります。
商品概要
大阪版パッケージ：ヒツジのいらん枕
大阪ではたこ焼きや通天閣という文化を取り入れつつ、ヒツジはTHE・大阪のおばちゃんをモチーフにデザイン。なにわのコテコテ感をいかに愛らしく伝えるかをとことん追求しました。
秋田版パッケージ：ヒツジのねね枕
秋田ではなまはげや秋田犬を従え、その圧倒的な威圧感にヒツジがおののく様子をデザインに落とし込みました。いらない＝ねねという2文字で表せてしまう部分が秋田美人といわれる所以なのかもしれません。
広島版パッケージ：ヒツジいらんけぇ、もう寝ぇや枕
広島では、国宝であり世界遺産である厳島神社をはじめ、全国シェア6割を誇り日本一の生産量である牡蠣をあしらったデザインを採用。いらんけぇという独特の語尾にとどまらず、その勢いのまま「もう寝ぇや」まで言ってしまうあたりが県民性が出ているのかもしれません。
京都版パッケージ：ヒツジはん、えらい暇してはるんとちゃいますか枕
京都では、京都を象徴する存在として知られる舞妓の姿になったヒツジが登場。上品な装いはそのままに、もはや原型をとどめない商品名となっており、京都人ならではの奥ゆかしさを表現しました。
製品概要
商品名：ヒツジのいらない枕® ご当地シリーズ
発売日：2026年4月1日（水）
展開地域：大阪府、京都府、秋田県、広島県
内容：各地域限定パッケージ仕様
※本企画はエイプリルフール施策のため、実際の販売は予定しておりません。
※方言表現は地域差があります。イメージとしてお楽しみください
※画像はAI生成によるイメージとなります
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
社名：MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニー
CEO：川嶋 伶
事業所：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
運営ブランド：ヒツジのいらない枕
公式サイト：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニー広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕
https://hitsuji-zzz.com/
MOON-X Japan株式会社が運営する寝具ブランド『ヒツジのいらない枕®』は、各地の方言で商品名を表現した「ご当地パッケージ」の第一弾として、大阪府・秋田県・広島県・京都府の4地域限定ご当地パッケージを、4月1日（水）より販売開始いたします。
本シリーズは、地域ごとの言葉や文化を取り入れることで、ブランドの世界観を拡張するとともに、より多くの生活者に“眠りの価値”を身近に感じていただくことを目的とした新たな取り組みです。
■もしヒツジのいらない枕が各地の言葉だったら・・・
シリーズ累計販売数100万個を突破した『ヒツジのいらない枕®』。本シリーズでは、「ヒツジを数えずに眠れる」というコンセプトを、各地域の方言で再解釈し、パッケージデザインに落とし込みました。
第1弾として展開するのは以下の4地域です。
大阪府：ヒツジのいらん枕
秋田県：ヒツジのねね枕
広島県：ヒツジいらんけぇ、もう寝ぇや枕
京都府：ヒツジはん、えらい暇してはるんとちゃいますか枕
それぞれのパッケージには、地域性を象徴するモチーフを取り入れた“ヒツジ”のビジュアルを採用。勢い余って、徐々に原型がなくなった呼称になっておりますが、それもまたご愛嬌ということで社内の誰も止めなかったため「何か良い」ので販売に踏み切りました。
■地域限定販売で“地元愛”と“眠り”をつなぐ
本シリーズは、各地域限定での販売を予定しており、旅行先や地元での購入体験を通じて、地域文化とブランド体験を掛け合わせた新たな価値を提供します。
また、SNSを通じて「あなたの地元ならどんな名前になる？」といった問いかけを行うことで、ユーザー参加型のコミュニケーションを促進。ユーザーの声を通じて、全国的な広がりも目指します。
■今後は全国展開も視野に
今回の第1弾を皮切りに、今後は全国47都道府県への展開も視野に入れています。地域ごとの言葉や文化を取り入れながら、「眠り」という普遍的なテーマを各地の生活者に届けることで、ブランドの新たな可能性を切り拓いてまいります。
商品概要
大阪版パッケージ：ヒツジのいらん枕
大阪ではたこ焼きや通天閣という文化を取り入れつつ、ヒツジはTHE・大阪のおばちゃんをモチーフにデザイン。なにわのコテコテ感をいかに愛らしく伝えるかをとことん追求しました。
秋田版パッケージ：ヒツジのねね枕
秋田ではなまはげや秋田犬を従え、その圧倒的な威圧感にヒツジがおののく様子をデザインに落とし込みました。いらない＝ねねという2文字で表せてしまう部分が秋田美人といわれる所以なのかもしれません。
広島版パッケージ：ヒツジいらんけぇ、もう寝ぇや枕
広島では、国宝であり世界遺産である厳島神社をはじめ、全国シェア6割を誇り日本一の生産量である牡蠣をあしらったデザインを採用。いらんけぇという独特の語尾にとどまらず、その勢いのまま「もう寝ぇや」まで言ってしまうあたりが県民性が出ているのかもしれません。
京都版パッケージ：ヒツジはん、えらい暇してはるんとちゃいますか枕
京都では、京都を象徴する存在として知られる舞妓の姿になったヒツジが登場。上品な装いはそのままに、もはや原型をとどめない商品名となっており、京都人ならではの奥ゆかしさを表現しました。
製品概要
商品名：ヒツジのいらない枕® ご当地シリーズ
発売日：2026年4月1日（水）
展開地域：大阪府、京都府、秋田県、広島県
内容：各地域限定パッケージ仕様
※本企画はエイプリルフール施策のため、実際の販売は予定しておりません。
※方言表現は地域差があります。イメージとしてお楽しみください
※画像はAI生成によるイメージとなります
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
社名：MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニー
CEO：川嶋 伶
事業所：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
運営ブランド：ヒツジのいらない枕
公式サイト：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニー広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕
https://hitsuji-zzz.com/