総合デザイン事業を展開する株式会社フォルム(代表取締役：松本有、本社：千葉県千葉市美浜区)は、2026年3月1日、カナダ・モントリオール発のステンレスボトル「asobu(アソブ)」より、ミニサイズモデル「mini bestie(ミニベスティ)」を発売いたしました。





当社は日本総代理店として2024年10月より「asobu」を展開し、発売開始から約1年で累計4万本を販売。今回、Z世代女性をターゲットに、よりコンパクトでファッション性を高めた新モデルを発売。

2026年3月に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026SPRING/SUMMER(以下、マイナビ TGC 2026 S/S)」では、「asobu」が初のブース出展し、ブランドの世界観を来場者に存分に体験いただきました。





マイナビ TGC 2026 S/S 「asobu」ブース





マイナビ TGC 2026 S/Sでは、遊び心あふれるユニークなデザインとファッション性・機能性を兼ね備えた「asobu」の新作ボトル「mini bestie」を紹介。カラビナ付きのチャーム型デザインにより、バッグやショルダーに気軽に取り付けて持ち歩くことができるボトルです。

また、公式Instagramのフォローで「mini bestie」やマイナビ TGC 2026 S/S限定オリジナルグッズが当たるガチャを実施し、ブースは終始大賑わい。

フォトスポットや現品展示も注目を集め、来場者からは「かわいい」の声が続出しました。

マイナビ TGC 2026 S/Sは、総体感人数のべ約4,668,900名、来場者数のべ約18,900名、オンライン視聴者数のべ約4,650,000名(ABEMA、TGC公式LINE VOOM・X・YouTubeチャンネル)を記録しており、史上最大級のファッションフェスタとして盛況のうちに幕を閉じました。





ガチャガチャでミニベスティなど豪華景品が当たるブースイベントは大盛況





【Z世代の“持ち歩きアイテム”市場が拡大】

観光庁の発表によると、2025年の国内旅行消費額は推計22.4兆円(前年比6.8％増)とコロナ前水準を上回り、外出・イベント需要は完全回復基調にあります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/

また、経済産業省の消費動向調査では、Z世代女性の約63％が「ファッションの一部として持ち物を選ぶ」と回答(2025年推計)。機能性とデザイン性を兼ね備えた“映える日用品”市場が拡大しています。









【シリーズ累計4万本突破、前年比188％成長】

2024年10月に日本展開を開始した「ベスティボトル」は、博品館、蔦屋家電、銀座松屋、ロフト、ハンズなどで販売され、約1年間で4万本を販売。直近3か月の売上は前年同期比188％と大幅拡大しています。

「バッグのポケットから動物の顔がのぞくのがかわいい」

「学校やオフィスでの癒しアイテムになっている」

といった声が多く、“持ち歩くキャラクターアイテム”として支持を集めています。





mini bestie





「asobu」は今後も、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを通じて、日常に彩りと遊び心を提供してまいります。









【asobu ミニベスティ詳細】

商品名：asobu ミニベスティ

発売日：2026年3月1日

価格 ：5,500円(税込)

特徴 ：・カナダ・モントリオール発のステンレスボトル

・バッグやショルダーに装着できるカラビナ付き

・取り外し可能なやわらかいキャラクターヘッド

・ミニサイズ設計で軽量・コンパクト

・Z世代女性をメインターゲットにデザイン









【会社概要】

株式会社フォルム

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

代表者 ： 代表取締役 松本有

事業内容 ： 総合デザイン・海外ブランド総代理店事業

URL ： https://form.co.jp

オンラインストア： https://plus-f-shop.com/