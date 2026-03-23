Web上で自由にデザイン！印刷通販デジタのデザインシミュレータ、対応ラインナップに「トートバッグ」「ポーチ」を追加
トートバッグプリントをはじめ、シール・ステッカーやTシャツプリントなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2026年3月14日（土）より、デザインソフトをお持ちでないお客様でも簡単にWeb上で作成できるデザインシミュレータに「トートバッグ」「ポーチ」を追加いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344432/images/bodyimage1】
デザインシミュレータは、Web上でデザインから注文・入稿まで完結するサービスです。専用ソフトがない方でも、お手持ちの画像1枚から手軽にオリジナルグッズが作成いただけます。また、編集後には仕上がりイメージをプレビューで確認できるため、安心してご注文いただけます。
鮮やかな発色の熱転写(DTF)方式でプリント
熱転写(DTF)プリントは、生地の色に影響されず鮮やかに発色するため、お好みのカラーのトートバッグやポーチを自由に選択いただけます。
※プリントの特性上、ホワイトインクが自動でプリントされます。ぼかしや半透明のデザインは表現できないため、データ作成の際はご注意ください。
トートバッグの種類とカラー展開
定番生地で明るい原色に近いカラー展開の「キャンバストートバッグ」、程よい厚みと推し活に使えるカラー展開の「キャンバスデイリートートバッグ」、アースカラーの色展開が魅力的な「レギュラーキャンバストートバッグ」、バイカラーがおしゃれな「バイカラーキャンバストートバッグ」からお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344432/images/bodyimage2】
日常使いにおすすめのポーチ
定番のキャンバストートバッグと同じ丈夫なキャンバス生地を使用。トレンドを意識したカラーバリエーションと、しっかりとした厚みが特徴です。マチのないフラットな形状なので、バッグの中でもかさばらず、小物をコンパクトに持ち運ぶことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344432/images/bodyimage3】
＜対応商品とサイズ＞
ミニサイズトートバッグ （Sサイズ）
・キャンバストートバッグ(S)
・レギュラーキャンバストートバッグ(S)
・バイカラーキャンバストートバッグ(S)
A4サイズトートバッグ （Mサイズ）
・キャンバストートバッグ(M)
・キャンバスデイリートートバッグ(M)
・レギュラーキャンバストートバッグ(M)
・バイカラーキャンバストートバッグ(M)
A3サイズ以上トートバッグ （Lサイズ）
・キャンバストートバッグ(L)
・レギュラーキャンバストートバッグ(L)
・バイカラーキャンバストートバッグ(L)
ポーチ
・キャンバスフラットポーチ(S)
・キャンバスフラットポーチ(M)
＜トートバッグのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4rBqszI
＜ポーチのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4sQJDGV
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
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デザインシミュレータは、Web上でデザインから注文・入稿まで完結するサービスです。専用ソフトがない方でも、お手持ちの画像1枚から手軽にオリジナルグッズが作成いただけます。また、編集後には仕上がりイメージをプレビューで確認できるため、安心してご注文いただけます。
鮮やかな発色の熱転写(DTF)方式でプリント
熱転写(DTF)プリントは、生地の色に影響されず鮮やかに発色するため、お好みのカラーのトートバッグやポーチを自由に選択いただけます。
※プリントの特性上、ホワイトインクが自動でプリントされます。ぼかしや半透明のデザインは表現できないため、データ作成の際はご注意ください。
トートバッグの種類とカラー展開
定番生地で明るい原色に近いカラー展開の「キャンバストートバッグ」、程よい厚みと推し活に使えるカラー展開の「キャンバスデイリートートバッグ」、アースカラーの色展開が魅力的な「レギュラーキャンバストートバッグ」、バイカラーがおしゃれな「バイカラーキャンバストートバッグ」からお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344432/images/bodyimage2】
日常使いにおすすめのポーチ
定番のキャンバストートバッグと同じ丈夫なキャンバス生地を使用。トレンドを意識したカラーバリエーションと、しっかりとした厚みが特徴です。マチのないフラットな形状なので、バッグの中でもかさばらず、小物をコンパクトに持ち運ぶことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344432/images/bodyimage3】
＜対応商品とサイズ＞
ミニサイズトートバッグ （Sサイズ）
・キャンバストートバッグ(S)
・レギュラーキャンバストートバッグ(S)
・バイカラーキャンバストートバッグ(S)
A4サイズトートバッグ （Mサイズ）
・キャンバストートバッグ(M)
・キャンバスデイリートートバッグ(M)
・レギュラーキャンバストートバッグ(M)
・バイカラーキャンバストートバッグ(M)
A3サイズ以上トートバッグ （Lサイズ）
・キャンバストートバッグ(L)
・レギュラーキャンバストートバッグ(L)
・バイカラーキャンバストートバッグ(L)
ポーチ
・キャンバスフラットポーチ(S)
・キャンバスフラットポーチ(M)
＜トートバッグのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4rBqszI
＜ポーチのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4sQJDGV
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。