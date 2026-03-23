DJI Avata 360発表記念｜3月26日（木）YouTube生配信と店頭フライト体験を同時開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年3月26日（木）21時の「DJI AVATA 360（アバター 360）」発表を記念して、DJI認定ストア 東京虎ノ門でカウントダウンイベントを開催します。

20時45分よりYouTubeにてDJI Avata 360発表のカウントダウンをライブ配信し、発表後は新製品の特徴をスタッフが詳しくご紹介します。YouTube視聴者限定でお得な情報をご案内します。

また、DJI認定ストア 東京虎ノ門では22時まで営業時間を延長し、ストア内で実際にフライト体験および予約購入が可能です。新製品発表の瞬間を、ぜひ一緒にお楽しみください。

DJI Avata 360発表カウントダウン YouTube生配信

Avata 360発表のカウントダウンをYouTubeで生配信し、発表後は新製品の特徴をスタッフが詳しくご紹介します。YouTube視聴者限定でお得な情報をご案内します。

日時 ：3月26日（木）20:45～22:00

内容 ：20:45～ 製品発表カウントダウン

21:00～ 製品案内、質疑応答、ご参加の皆さんとのフリートーク

配信 ：YouTube Live

URL ：https://youtube.com/live/fSr28P4C1WI?feature=share

DJI認定ストア 東京虎ノ門 特別営業

ストア内のフライトケージでDJI Avata 360をフライトし、性能をお試しいただけます。Avata 360の予約購入も可能です。

営業時間：3月26日（木）22:00 まで

住所 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル1階

地図 ：https://maps.app.goo.gl/sxJRyhVWFntQfaQh6

ドローン機体登録セミナー 開催

3月28日（土）には、DJI認定ストア 東京虎ノ門で、DRONE47代表取締役の鈴木 教郎氏を講師にお招きし、DJIドローンの初期設定や機体登録をわかりやすくレクチャーするセミナーを開催します。

DJI Avata 360購入前にドローンについて詳しく知りたい方におすすめのイベントです。

開催日：2026年 3月28日（土）

内容 ：

［第1部］11時00分～12時15分（受付：10時45分～）

初期設定（DJIアカウントの作成、機体の紐づけ、ファームウェアのインストールなど）

［第2部］13時00分～14時30分（受付：12時45分～）

機体登録サポート、特定飛行、飛行ルールの解説など

※機体のアクティベーションが完了している方は、第2部よりご参加ください。

［第3部］14時30分～15時30分

ドローン空撮、動画制作について（ゲスト：鈴木 教郎 氏）

会場 ：DJI認定ストア 東京虎ノ門

住所 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル1階

詳細／お申込：https://sekido-rc.com/?pid=190659124

ドローン無料体験会「DJI New Pilot Experience」 開催

4月9日（木）に横浜で開催する、無料ドローン体験会「DJI New Pilot Experience」では、DJI Avata 360を広い体育館でフライト可能です。当日は空撮性能をじっくり試したうえで、特典付きで購入できます。

開催日：2026年 4月9日（木）

時間 ：午前の部 10:30～12:30（受付時間 10:20～）

午後の部 14:00～16:00（受付時間 13:50～）

会場 ：セキド DJI 横浜ドローントレーニングセンター

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2 横浜市金沢産業振興センター

費用 ：無料

定員 ：各部25名（定員に達し次第締め切り）

詳細／お申込：https://sekido-rc.com/?pid=190909092

全国各地でDJI Avata 360を試せるフライト体験会開催！

・4月11日（土） DJI New Pilot Experience in 大阪

https://sekido-rc.com/?pid=190906433

・4月18日（土） DJI New Pilot Experience in 福島

https://sekido-rc.com/?pid=190758138

・イベント特設ページ

https://sekido-rc.com/?mode=f282

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日11:00～17:00