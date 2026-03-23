音声も動画もサクッと文字起こし。完全オフライン・買い切り3,980円の高精度AI文字起こしソフト『サクッと動画＆音声 AI文字起こし』誕生

株式会社マグノリア

株式会社マグノリア（本社：名古屋市東区）は、2026年3月23日（月）より、音声認識AIを活用しながら全ての処理をPCローカル上で行うWindows向け文字起こしソフト『サクッと動画＆音声 AI文字起こし』を発売いたします。

■ 開発の背景：クラウド型のリスクとコストへの回答

現在、多くのAI文字起こしサービスはクラウド型（サーバーアップロード型）であり、「機密情報や個人情報の漏洩リスク」や「毎月のサブスクリプション費用」が導入の障壁となっています。

本製品は、高性能AI「Whisper」をベースにしながら、データを一切外部に送信しない「完全オフライン動作」を実現。さらに、導入しやすい3,980円（税込）の買い切り価格とすることで、自治体・企業・士業・教育機関から個人クリエイターまで、誰もが安心して手軽に使える環境を提供します。

■ 本製品の3つの大きな特徴

・究極のプライバシー保護：完全オフライン動作

インターネット接続不要で動作するため、社外秘の会議や取材データが外部サーバーに蓄積される心配がありません。セキュリティ基準の厳しい組織でも即座に導入可能です。

・圧倒的なコストパフォーマンス：3,980円の「買い切り」

月額費用は一切かかりません。さらに、万が一動作しない場合には「3ヶ月間の全額返金保証」を付帯。AIソフトにありがちな「買ったけれど使えなかった」という不安を解消します。

・字幕制作までこれ一本：字幕修正、SRT書き出し、動画焼き込み対応

議事録作成などテキスト化用途にとどまらず、YouTube等の字幕（SRT形式）作成、さらには動画への字幕焼き込みまで対応。動画を再生しながら、各シーンの字幕を修正することもできて、動画編集の効率を劇的に向上させます。

■ 商品概要

商品名： サクッと動画＆音声 AI文字起こし

発売日： 2026年3月23日（月）

価格： 3,980円（税込）※ダウンロード販売のみ（Amazon、ヨドバシ、ビックカメラ等）

製品ページ： http://www.magnolia.co.jp/products/utility/aimo01w/index.htm

（15日間無料でお試しいただける試用版をご用意しています）

■ 主な機能・仕様

動画・音声ファイルからの文字起こし、PC再生音やマイク入力の録音＆文字起こしが可能

高速処理： GPU（NVIDIA/AMD/Intel）対応により、60分の音声を数分で処理可能（*1）

幅広い対応： CPUのみのPCでも動作

多機能編集： 自動句読点補完、多言語対応、字幕編集プレイヤー搭載

保存形式： TXT、SRT（字幕ファイル）

（*1）60分動画の処理時間目安

MP4動画にて検証

約100秒（NVIDIA GeForce RTX 3090）

約150秒（NVIDIA GeForce RTX 5060）

【株式会社マグノリアについて】

1998年の創業以来、チューブ＆ニコ録画、ラジ録、マークシート読取君などのユーティリティソフト、世界コンピュータ将棋ソフト大会優勝のBonanzaなど幅広いジャンルのソフトを発売してきました。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マグノリア 担当：村田・広沢

E-Mail：press@magnolia.co.jp

URL：http://www.magnolia.co.jp/