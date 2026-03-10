こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
総会終了後における株主懇親会開催のお知らせ
シンプレクス・ホールディングス株式会社（コード番号：4373 東証プライム市場）は、2026年6月20日（土）午前10時に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催予定の定時株主総会終了後に、株主の皆さまとの対話機会の拡充を目的として、株主懇親会を開催いたします。
株主の皆さまとの対話機会の拡充
当社は、株主の皆さまとの貴重な対話の場として、株主懇親会を位置付けております。株主の皆さまから寄せられる多様なご質問に対し、経営陣が真摯にお答えし、可能な限り丁寧に対話を尽くすことを重視しております。
本年も、社外取締役を含む当社経営陣に加え、2021年4月に創設したコンサルティングファームであるXspear Consulting（クロスピア コンサルティング）株式会社の経営陣、ならびにグループ中核企業であるシンプレクス株式会社の経営陣も参加し、株主の皆さまと活発な意見交換を行ってまいります。
（ご参考）昨年の株主懇親会 開催レポート：https://www.simplex.holdings/ir/stock/meeting/report2025/
シンプレクス・ホールディングス 株主懇親会 開催概要
本年の株主懇親会においても、ブッフェ形式のお食事とソフトドリンクをご用意する予定です。定時株主総会にご出席予定の株主の皆さまにおかれましては、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。なお、詳細につきましては、2026年5月下旬にご案内予定の定時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2319/130159/130159_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
≪株主懇親会に関するお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン IR 平田
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
