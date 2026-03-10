¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¤Ç½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤³¤Î½Õ¤ÏµþµÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÔ¿´¡¦Àîºê¡¦²£ÉÍ¤Ø¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¡ª¾è¼Ö¤´¤È¤Ë25ptÉÕÍ¿¡ª¤µ¤é¤ËÁíÀª3,000Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë£×(¥À¥Ö¥ë)¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥·¡¼¥º¥ó¤ËµþµÞÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¤2026Ç¯£³·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡Á2026Ç¯£´·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖµþµÞ¤Ç½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ïweb¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤ÇµþµÞÀþ¤Î»ØÄê¶è´Ö¡ÊÄê´ü·ô¤Î·ôÌÌ¶è´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤Ç¾è¼Ö¤Þ¤¿¤Ï¹ß¼Ö¤¹¤ë¤È¡¤¤´ÍøÍÑ¤Î¤¿¤Ó¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È25¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥ê¥Ô¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÂçÊÑ¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë£×(¥À¥Ö¥ë)¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¤µþµÞÀþ¤Î¾è¼Ö¤Ç¾åµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬£±²ó°Ê¾åÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤Ç¡¤µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤Þ¤¿¤ÏÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¡¤ÂÐ¾Ý¤ÎÃóÎØ¾ì¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤Ç£µ²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊýÁíÀª3,000Ì¾¤µ¤Þ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¤º£¸å¤âµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
2026Ç¯£³·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡Á2026Ç¯£´·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê31Æü´Ö¡Ë
¢¨Å´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é½ªÎó¼Ö¤Þ¤Ç¤ò£±Æü¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¤¾åµÆüÉÕ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥µþµÞÀþÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¾ò·ï¡¦ÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ò·ï¡¡ÛµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ïweb¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡Ú¾ò·ï¢¡ÛµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤ÇµþµÞÀþ¤Î²¼É½¤Î»ØÄê¶è´Ö¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤Ç¾è¼Ö
¢¨µþµÞÀþÆâ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î±Ø¡ÊÀô³Ù»û±Ø¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¾è¼Ö¤·¡¤ÅÔ±ÄÀþ¤äµþÀ®ÀþÅù¤Î±Ø¤Ç¹ß¼Ö¤·¤¿¾ì¹ç¡¤Àô³Ù»û±Ø¤Þ¤ÇµþµÞÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾è¼Ö±Ø¤¬ÅÔ±ÄÀþ¤äµþÀ®ÀþÅù¤Î±Ø¡¤¹ß¼Ö±Ø¤¬µþµÞÀþÆâ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î±Ø¡ÊÀô³Ù»û±Ø¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤ÇÀº»»¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤Î¾è¼Ö±Ø¤Þ¤¿¤Ï¹ß¼Ö±Ø¤¬ÂÐ¾Ý±Ø¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Äê´ü·ô¤Î·ôÌÌ¶è´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¡Ö£´¡¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡ÚÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È25¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¥ê¥Ô¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ¤ËÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¥¤¥á¡¼¥¸
£³¡¥£×(¥À¥Ö¥ë)¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¾ò·ï¡¦¿ÊÄè¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇµþµÞÀþÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬£±²ó°Ê¾åÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¤°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁíÀª3,000Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¡¦ÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹ÍøÍÑÃêÁª¡Û
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤Ç¡¤µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤Þ¤¿¤ÏÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¤ò£µ²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¤ÃêÁª¤Ç2,000Ì¾¤µ¤Þ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È500¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¡¦ÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤ÈÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ²ó¿ô¤òÄÌ»»¤·¤Æ½¸·×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Îã¤¨¤Ð¡¤µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤ò£³²ó¡¤ÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¤ò£²²óÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨ÃæÄ¹µ÷Î¥¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹Ï©Àþ¡Ê±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯ÃåÏ©Àþ¡¦YCATÈ¯ÃåÏ©ÀþÅù¡Ë¤ä¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¡Ê¤Î¤ë¡¼¤ÈKAWASAKI¡¤¤Î¤ë¡¼¤ÈTSURUMI¡Ë¡¤Â¾»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±±¿¹ÔÏ©Àþ¡¤¤È¤ß¤ª¤«¡¼¤ÈÅù¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÍøÍÑ²ó¿ô¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃóÎØ¾ìÍøÍÑÃêÁª¡Û
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤Ç¡¤ÂÐ¾Ý¤ÎÃóÎØ¾ì¤ò£µ²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¤ÃêÁª¤Ç1,000Ì¾¤µ¤Þ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È500¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÍøÍÑ²ó¿ô¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃóÎØ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é
¡Êhttps://www.keikyu-point.jp/contents/odekakecp2026/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃóÎØ¾ì¤ÎÍøÍÑ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤Ç¤Î°ì»þÍøÍÑ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨Äê´üÍøÍÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
£´¡¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃí°Õ»ö¹à
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¡¦¿ÊÄè»þ´ü¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚµþµÞÀþÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¤´¾è¼ÖÆü¤´¤È¤Ë³µ¤Í£³Æü¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£×(¥À¥Ö¥ë)¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
2026Ç¯£µ·îËö¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¾è¼ÖÍúÎò¤Î½¸·×»þÅÀ¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï¡Á2026Ç¯£µ·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÇµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤ÎPASMOÅÐÏ¿¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡¦¿ÊÄè¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨£×(¥À¥Ö¥ë)¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚµþµÞÀþÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸»Ä¹â¡ÊICSF»Ä¹â¡Ë¤ÇÀº»»¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤Î¾è¼Ö±Ø¤Þ¤¿¤Ï¹ß¼Ö±Ø¤¬ÂÐ¾Ý±Ø¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤Äê´ü·ô¤Î·ôÌÌ¶è´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¿Þ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¦¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿·ÐÏ©¤ÈPASMO¤Î±¿ÄÂÀº»»¾å¤Î·ÐÏ©¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¤µþµÞÀþ¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤Ä¤«¤º¡¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤È½Ð¾ì¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤Í¿Í²þ»¥¤Ç¤ÎÆþ½Ð¾ì¤äÀº»»¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¤ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀßWEB¥Ú¡¼¥¸¡Ê2026Ç¯£³·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ°Ê¹ß¸ø³«Í½Äê¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀßWEB¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.keikyu-point.jp/contents/odekakecp2026/
£µ¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È»öÌ³¶É TEL¡§045-225-9866
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë11:00¡Á16:00 Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯
¢¨ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´²óÅú¤ª¤è¤Ó¤´ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼ TEL.03-5789-8686¡¿045-225-9696
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë£¹¡§00¡Á17¡§00¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
¡ûµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡õÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È£²¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
2026Ç¯£³·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯£´·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡õÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È£²¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÆâ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËPASMOÈÖ¹æ¤ò¿·µ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë500¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¤ÈPASMOÈÖ¹æÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇºÇÂç20,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËPASMOÈÖ¹æ¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ûÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.keikyu-point.jp/tetsudou/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨PASMO¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Apple Pay ¤Ï Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
»²¹Í
¡ûµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡õÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È£²¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
2026Ç¯£³·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯£´·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡õÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È£²¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÆâ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËPASMOÈÖ¹æ¤ò¿·µ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë500¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¤ÈPASMOÈÖ¹æÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇºÇÂç20,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËPASMOÈÖ¹æ¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ûÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯£´·î£µÆü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤ò»È¤Ã¤Æ¡¤µþµÞÀþ¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡¤¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.keikyu-point.jp/tetsudou/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨PASMO¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Apple Pay ¤Ï Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£