国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年3月31日（火）12時から製造業AI活用ウェビナーを開催します。現在、製造現場における生成AI活用は、単なる属人化の解消に留まらず、AI専用SSDの導入によるインフラの最適化、ひいてはGPU性能の最大化へと進化しています。一方、多くの現場では、高性能なGPUを導入しながらも、ストレージがボトルネックとなり「AIの処理速度が上がらない」という課題に直面しているのではないでしょうか。 本ウェビナーでは、多くの企業が直面する「PoC（概念実証）の壁」を突破し、実運用で成果を出すためのヒントをご紹介します。 製造業のDXを成功に導くためのポイントと、最新のAI実装における最適解を2社で徹底解説します。

■開催概要

【3/31開催】製造業の生成AI活用術とAI専用SSDによる処理速度向上戦略ウェビナー属人化解消からGPU性能最大化まで2社が徹底解説！・主催：株式会社アイスマイリー・日時：2026年3月31日（火）12:00～13:00・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。・費用：無料・申込締切：3月31日（火）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

・製造現場で生成AIの導入を検討中の方・GPU性能を最大化させたい、最適なAIインフラ構成を知りたい方・AIのPoCに留まらず、実運用へ移行させたい方や情報システム担当者様・熟練のノウハウをAIで資産化し、属人化を解消したい責任者や経営者様

■ウェビナー登壇者

・株式会社エムニ 代表取締役CEO下野 祐太 氏・Nextorage株式会社 AI事業開発室/技術戦略担当部長正田 雅裕 氏・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー荒栄 亮太

■ウェビナー登壇者情報

株式会社エムニ 代表取締役CEO 下野 祐太 氏

京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、松尾研究所で製造業向けAI社会実装に従事し、異常検知や生産計画最適化などのプロジェクトを主導。AI導入支援の経験を経て、製造業×AIに特化した（株）エムニを創業。「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」を掲げ、製造現場発のAI活用を推進。2025年「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」選出。

Nextorage株式会社 AI事業開発室/技術戦略担当部長 正田 雅裕 氏

1997年から日本IBMにてHDD部品のテストエンジニア、HDDコントローラの開発などを経て、2005年ソニーに転職。プロからコンスーマに渡るメモリーストレージ製品の開発・商品化に携わる。2019年Nextorageに転籍、2025年よりAI新規事業開発を担当、aiDAPTIV+の国内普及を目指す。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 荒栄 亮太

＜注意事項＞・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/・PoCとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/poc-benefits-and-implementation-costs/

