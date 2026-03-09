マイスター株式会社は、2025年12月の移転を機に、幅広い世代の従業員が自然に価値観を語り合う場が社内で増えています。特別な施策ではなく、開放的なオフィス設計から生まれた日常の対話が、組織の安定性を高める要素として機能しています。

座席に縛られないオフィスが生んだ交流

https://lin.ee/fhKS7WXP

昨年12月の移転により、オフィスは大きく変わりました。このオフィス環境の特徴は、共有スペースの広さと柔軟性にあります。座席に縛られない自由度により、偶発的なコミュニケーションが自然と生まれやすくなっています。昼食時間や休憩時間に異なる世代の社員が同じ机を囲むことができるようになり、その中で仕事観や人生経験を共有する対話が増えているのです。

3月のランチタイムに広がった世代トーク

今年3月の昼食時間、複数の世代が一つのテーブルを囲む場面がありました。そこから自然と会話が広がっていきました。話題は実にさまざまです。「理想の上司ってどんな人だろう？」「これからどんなことに挑戦してみたい？」「働くうえで大切にしている価値観は？」若手アルバイト、主婦世代のメンバー、そしてベテラン社員が、立場を越えて率直に意見を交わしていました。さらに、各自が参加している社外コミュニティでの経験談も共有され、会話は単なる雑談を超えた深みを持つものになっていきました。そのやり取りの中では、世代の違いが良い刺激になる場面も多く見られました。若い世代の柔軟な発想にベテラン層が感心する場面もあれば、経験に裏打ちされた言葉に若手がうなずく場面もあります。特に印象的だったのは、「どうしてそう考えるのか」という背景まで自然と話題が広がっていったことです。表面的な意見交換にとどまらず、互いを理解しようとする姿勢が感じられる時間となっていました。

「当事者の声」を軸に、違いを力へ

マイスター株式会社が大切にしている価値観があります。それは、「当事者の声を最優先にする」という姿勢です。働く人一人ひとりがどんな想いを持ち、どんなライフステージにあり、どんなキャリアを歩んできたのか。その背景まで丁寧に耳を傾けることを大切にしています。形式的な条件だけではなく、“その人らしさ”を理解することが大切だと考えているからです。2025年12月のオフィス移転も、単なる場所の変更ではありませんでした。開放的で話しやすい空間は、「人を中心に考える」という姿勢を、より自然なかたちで体現する場となっています。世代の違いを否定するのではなく、「知るきっかけ」にすること。立場や年齢に関係なく、まずは声に耳を傾けること。そうした日々の積み重ねが、多様な視点が共存する「違いを力に変える組織」へと、少しずつ育てています。

求人企業としての責任と向き合う姿勢

マイスター株式会社は、求職者と企業をつなぐサービスを運営する企業として、求人情報の提供にとどまらず、仕事の背景にある人の想いや状況に目を向ける姿勢を大切にしています。今回のような世代を越えた日常の対話も、そうした考え方を社内で自然に共有し続けている一つの表れです。

「MAPJOBキャリア」について

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

「MAPJOBキャリア」は、地図から仕事を探せる求人サイトです。直感的な操作で「家から近い職場」を見つけられる設計が支持されています。