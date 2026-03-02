熟成された旨みが詰まったピリッと辛い「神戸どろからソースかつ丼」

かつ丼吉兵衛では、3月1日より期間限定「神戸どろからソースかつ丼」を販売いたします。本商品には、1950年に神戸市長田区で創業されたブラザーソースの「どろからソース」を採用。ウスターソース熟成時に樽底に沈殿する濃い部分を元に作られた同ソースは、ピリッとした辛さに加え、熟成された風味とコクが特徴です。こんもり積まれたキャベツと温玉がソースとよく絡み、通常のソースかつ丼とは異なる旨辛の世界をお楽しみいただけます。トッピングには「どろからソース増量（50円）」と「マヨ追加（50円）」をご用意。店内飲食、テイクアウト、デリバリーでのご提供です。

【商品概要】

商品名 ：神戸どろからソースかつ丼 / 《トッピング》どろからソース増量 / 《トッピング》マヨ追加価格 ：並盛 980円(小盛 -80円、てんこ盛 +120円、だぶる +450円) / 50円 / 50円(税込)販売期間：2026年3月1日(日)～2026年3月31日(火)販売方法： 店内、お持ち帰り、各デリバリーサービス※ 一部デリバリーサービスは商品価格が異なります。※ 原材料に小麦・卵・乳・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含みます。

販売店舗

【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店【兵庫県西宮市】今津港町店【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店【東京都豊島区】池袋東口店ご来店時は営業時間を公式ホームページでご確認ください。

公式アプリでお得！「期間限定かつ丼お試しクーポン」

公式アプリでは、「期間限定かつ丼50円引きクーポン」をはじめ毎月お得なクーポンを配信中です。是非お得に「神戸どろからソースかつ丼」をお楽しみください。(ネット・アプリ注文ではクーポンをご利用いただけませんので、予めご了承ください。)アプリでは他にも貯めて特典がもらえる「来店スタンプ」や、事前注文・決済が可能なテイクアウトサービスなどがご利用いただけます。《かつ丼吉兵衛アプリ ダウンロード》iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6670603195Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yoshibei.app

かつ丼吉兵衛の公式SNS

最新情報や期間限定商品のお知らせは公式SNSでチェック。X(Twitter): https://twitter.com/YoshibeidonInstagram: https://www.instagram.com/xxyoshibeixx/Facebook: https://www.facebook.com/katsudonyoshibeiYouTube: https://youtube.com/channel/UCQs7ynAkFP3txeRLoWPWvgg?si=HH0W#かつ丼吉兵衛

かつ丼吉兵衛について

1979年、神戸・三宮市場にて「かつ丼 吉兵衛」を創業しました。当時はカウンター6席1坪弱の小さな店からスタートし、2010年には株式会社吉兵衛を設立しました。現在は直営店7店舗とFC店1店舗の合計8店舗を展開しております。

1979年の創業以来、試行錯誤を重ね辿り着いた飽きの来ないあっさり味の玉子とじかつ丼を提供しております。とんかつは創業当時から使用している、肉肉しい味わいの「肩ロース」とあっさり肉質柔らかな「背ロース」の2種類から肉の部位を選んでいただき、サクサク感を大切にしたパン粉をまぶし、油でカラッと揚げております。テンポよくカットしたカツを、門外不出の出汁に入れ、タイミングを見計らい卵をかけます。最後にネギをのせ、ご飯の上に盛りつければ吉兵衛の玉子とじかつ丼の完成です。