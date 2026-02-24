クリンスイ、公式LINEチャットボットを開始　より便利で身近なサポートが提供可能に









三菱ケミカル・クリンスイ株式会社



１９８４年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。今では浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。



この度、導入された公式LINEチャットボットは、LINEのトーク画面上で表示される選択肢（クイックリプライ）に沿って操作することで、浄水器やカートリッジ等に関してお客様が知りたいこと・目的に応じた情報にスムーズにアクセスできます。＜公式LINEチャットボット導入のメリット＞●Webサイトへのアクセスが不要。いつものアプリで完結これまでホームページ上で提供していたチャットボット機能を、LINEにも実装いたしました。Webブラウザを立ち上げる手間を省き、日常の連絡手段と同じ感覚で、よりスムーズにお問い合わせいただけます。●現代のライフスタイルに合わせたサポート体制「日中は忙しく電話をする時間がない」「電話よりもテキストで手短に済ませたい」といったお客様の声にお応えし、24時間365日サポートできる体制を構築いたしました。また電話窓口のような受付時間の制約や、オペレーターに繋がるまでの待ち時間がありません。加えて自動応答を採用したことで、些細な疑問でも気兼ねなく、納得いくまで何度でも確認いただけます。●お客様の声を製品・サービスへ反映チャットボットに寄せられたお問い合わせデータは、潜在的なニーズとして蓄積・分析されます。皆様からの「ご質問」をダイレクトに反映させ、さらなる製品・サービスの品質向上に努めてまいります。公式LINEチャットボットは、クリンスイ公式LINEアカウントを友だち追加後、トーク画面下部のリッチメニューより「お問い合わせ」を選択することで、LINEのトークと同様にご利用いただけます。当チャットボットは、お客様に実際にご利用いただき、さらに使いやすいものになるよう、順次システムを更新していく予定です。