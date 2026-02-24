こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
クリンスイ、公式LINEチャットボットを開始 より便利で身近なサポートが提供可能に
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社（以下、クリンスイ）は、 2月19日（木）から、LINE公式アカウントを登録されたお客様からのブランドや製品に対するお問い合わせに対応する「公式LINEチャットボット」の提供を開始しました。
この度、導入された公式LINEチャットボットは、LINEのトーク画面上で表示される選択肢（クイックリプライ）に沿って操作することで、浄水器やカートリッジ等に関してお客様が知りたいこと・目的に応じた情報にスムーズにアクセスできます。
＜公式LINEチャットボット導入のメリット＞
●Webサイトへのアクセスが不要。いつものアプリで完結
これまでホームページ上で提供していたチャットボット機能を、LINEにも実装いたしました。
Webブラウザを立ち上げる手間を省き、日常の連絡手段と同じ感覚で、よりスムーズにお問い合わせいただけます。
●現代のライフスタイルに合わせたサポート体制
「日中は忙しく電話をする時間がない」「電話よりもテキストで手短に済ませたい」といったお客様の声にお応えし、24時間365日サポートできる体制を構築いたしました。
また電話窓口のような受付時間の制約や、オペレーターに繋がるまでの待ち時間がありません。
加えて自動応答を採用したことで、些細な疑問でも気兼ねなく、納得いくまで何度でも確認いただけます。
●お客様の声を製品・サービスへ反映
チャットボットに寄せられたお問い合わせデータは、潜在的なニーズとして蓄積・分析されます。皆様からの「ご質問」をダイレクトに反映させ、さらなる製品・サービスの品質向上に努めてまいります。
公式LINEチャットボットは、クリンスイ公式LINEアカウントを友だち追加後、トーク画面下部のリッチメニューより「お問い合わせ」を選択することで、LINEのトークと同様にご利用いただけます。
当チャットボットは、お客様に実際にご利用いただき、さらに使いやすいものになるよう、順次システムを更新していく予定です。
■公式LINE登録で、より便利に・お得に
クリンスイ公式LINEアカウントを友だち追加いただくことで、公式LINEチャットボットをご利用いただけるほか、キャンペーン情報やクーポンといったお得な情報も随時お届けします。日常のちょっとした疑問から最新情報の確認まで、より身近なコミュニケーションツールとしてご活用いただけます。
クリンスイ公式LINE登録はこちらから→https://x.gd/cNETq
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
１９８４年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。今では浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
