「LINEスタンプ・絵文字で＃猫の日を盛り上げよう！」 キャンペーン 2026年も売上の一部が、アニマル・ドネーションを通じて猫の保護・福祉活動に役立てられます！
動物関連団体へのオンライン寄付サイト運営の公益社団法人アニマル・ドネーション（所在地：東京都港区、代表理事：西平衣里、通称アニドネ、https://www.animaldonation.org/）は、LINEヤフー株式会社が、LINEスタンプを制作・販売できるプラットフォーム「LINE Creators Market」https://creator.line.me において2月22日の「猫の日」にあわせ開始する、特別企画「LINEスタンプ・絵文字で＃猫の日を盛り上げよう！」キャンペーンの売上の一部がアニドネに寄付されることをお知らせします。アニドネが本キャンペーンの寄付先となるのは、2023年より4回目です。
キャンペーンは2026年2月22日（日）から3月22日（日）まで実施され、本キャンペーン用に制作されたLINEスタンプ・絵文字が対象となります。
キャンペーンより受領した寄付金は、一部がアニドネの運営費に充てられたうえで、アニドネが厳正なプロセスで認定した猫関連の支援団体（保護団体、介在団体、啓発団体）全32団体にお届けします。
また、アニドネは、キャンペーンからの寄付を受領するだけでなく、ワクワクするデザイン制作会社 株式会社sabeebo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中尾祥憲、以下 サビーボ）とコラボ制作したLINEスタンプも出品いたします。
▽LINEスタンプご紹介記事
URL：https://www.animaldonation.org/collaboration/70795/
■「サビーボ×アニドネ」コラボスタンプ（250円（税込））
サビーボとクラブアニドネ（アニドネのボランティアチーム）で制作したスタンプには、動物福祉活動に深く携わってきたアニドネならではのメッセージを込められています。動物福祉の向上を目指して、ともに考えアクションを呼びかけるAWGs（Animal Welfare Goals）のゴール13より「地域猫を生み出した責任・守る責任」をテーマに作成しました。売上はすべて、サビーボよりアニドネを通じて猫関連の認定団体の動物福祉活動に使われます。
「地域猫」のスタンプ
増える野良猫による住民トラブルを解決し、地域と猫とが共生するための「地域猫」を知って頂きたく制作しました。AWGsでは解決すべきゴールとして設定し、過酷な状況下の野良猫を地域一体で守る地域猫活動を促進します。
＊「地域猫」とは地域住民が合意の上で不妊去勢手術（TNR）を行い、一代限りの命として適切に飼育管理する猫のことです。
https://store.line.me/stickershop/product/32992319/ja
■LINEヤフー株式会社 猫の日キャンペーン担当様からのコメント
「『LINE』アプリをご利用いただいている方であれば、誰でも気軽に猫ちゃんの保護・支援活動に参加できるのがキャンペーンのポイントです。毎年お取り組みしておりますこのキャンペーンでは、賛同する沢山の方がスタンプ・絵文字を購入してくださっています。アニマル・ドネーション様は寄付先団体様の活動レポートにもある通り、寄付金を必要な場所で大切にご使用いただいており、今年もキャンペーンを通じて、多くのクリエイター様・ユーザー様と共に、猫ちゃんが幸せに暮らせる社会づくりに貢献できたらと考えています。」
■「LINEスタンプ・絵文字で＃猫の日を盛り上げよう！」キャンペーン2026概要
名 称：「LINEスタンプ・絵文字で＃猫の日を盛り上げよう！」キャンペーン2026
内 容：２月22日の「猫の日」を記念して、猫のスタンプ・絵文字を募集する。当該キャンペーンの対象スタンプの売り上げの一部をアニドネへ寄付し、猫たちが暮らしやすい社会づくりに役立てる。
期 間：2026年2月22日（日）11:00 〜 3月22日（土）23:59まで
URL ：https://line-sticker.landpress.line.me/catsday_campaign2026
■『LINE Creators Market』とは
「LINE Creators Market」は世界中のLINEユーザーがLINEスタンプを制作・販売することができるプラットフォームです。クリエイターが制作したLINEクリエイターズスタンプは、LINEによる審査を通過後、公式ウェブストア「LINE STORE」(https://store.line.me )と LINE アプリ内「スタンプショップ」にて販売されます。
2014 年5月のサービス開始以降、クリエイターの創作活動の場のひとつとなっており、販売中のLINEクリエイターズスタンプは全世界で約2,300万パッケージ※を突破、LINEクリエイターズスタンプから誕生したキャラクターがグッズ化・アニメ化されたり、企業とのコラボレーションを行ったりする事例も数多く生まれています。※2024年９月時点
『アニマル・ドネーション』とは
動物のためにがんばっている団体と、自分も何かしたいと思う人や企業を結びつける日本初の動物関連に特化したオンライン寄付サイトを運営する中間支援組織です。「どのような施設や活動を支援したらよいか分からない」という多くの方の声に応え、厳正な審査を経て認定された団体（※）へ寄付をお届けしています。
また、動物福祉の向上を目指して、ともに考えアクションを呼びかけるAWGs（Animal Welfare Goals）プロジェクトも展開して、犬や猫に関連するさまざまな情報の発信を行っています。
※ 寄付先は、動物のためにがんばる団体（保護団体・介在団体・伴侶団体・啓発団体）が対象です。アニドネが提供する情報をもとに、寄付支援者自らが寄付先を選び、オンラインで直接寄付できるのも特徴です。アニドネはこれまでに、個人の方・団体の皆さまから、759,285,369円（2026年12月末時点）の寄付金をお預かりし、「保護団体」、「介在団体」、「伴侶団体」、「啓発団体」へ寄付を届け、その活動を支援しています。今後もアニドネに寄せられる多くの寄付金を、高い理念と目標を掲げ活動する団体が有意義に活用できるよう努めてまいります。
■ 法人概要
法人名 ： 公益社団法人アニマル・ドネーション（ https://www.animaldonation.org/ ）
代表者 ： 西平 衣里（にしひら えり） 代表理事・マネジメントディレクター
所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-15-5 FARO1F
設 立 ： 2010年7月（サービス開始：2011年9月）
活動内容： 1.動物福祉活動の支援に特化した寄付サイトの運営
2.動物関連団体へのサポート活動
3.「人と動物の共生」を社会に広める活動
【本リリースに関するお問い合わせ窓口】
公益社団法人アニマル・ドネーション 広報担当 長嶋（n.mochizuki@animaldonation.org）
本件に関するお問合わせ先
公益社団法人アニマル・ドネーション 広報担当 長嶋（n.mochizuki@animaldonation.org）
関連リンク
LINE CPページ
https://line-sticker.landpress.line.me/catsday_campaign2026
アニドネスタンプ
https://store.line.me/stickershop/product/32992319/ja
