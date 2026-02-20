¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHYBEX¡×1st Product¡ÖHX LENS¡×Alpen TOKYO¤Ë¤ÆÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHYBEX¡×¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖHX LENS¡×¤òAlpen TOKYO¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿·¼¡¸µ¤ÎÁö¹ÔÂÎ¸³¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º
HX LENS¤Ï¡¢¹½Â¤¤Èµ¡Ç½¤«¤éÆ³¤«¤ì¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£ ÆÈ¼«µ»½Ñ¡§HeliX(TM)︎ ¥½¡¼¥ë
ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¡ÖÁ°¤Ë²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÄÙ¤ì¤ë¡×¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£ ÃåÃÏ»þ¤Î¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤òÄã¸º¤·¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²óÅ¾±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Êý¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤ÏÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¹â¤¤¾×·âµÛ¼ýÀ¡×¤È¡Ö³ê¤é¤«¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¡£3D¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¾åÁØÉô¹½Â¤¤ÈÄ¶Î×³¦È¯Ë¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²¼ÁØÉô¹½Â¤¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¿Ê¤·¡¢Áö¤ë´¶³Ð¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤¾ðÊó
À½ÉÊÌ¾¡§ HX LENS¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥ì¥ó¥º¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 28,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼¡§ BLACK / WHITE / PURPLE
¥µ¥¤¥º¡§ 24.5cm ¡Á 28.0cm¡Ê0.5Ñ¹ï¤ß¡Ë
HYBEX ¥ê¥ó¥¯¡§@hybex.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/hybex.jp?igsh=MXJrZGU4ZnFxbTAwZg%3D%3D&utm_source=qr
Alpen TOKYO
½»½ê¡§¢©160-0022
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ23-7 ¥æ¥Ë¥«¥Ó¥ëB2¡Á8F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·½É±ØÅì¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
Instagram¡§https://www.instagram.com/alpentokyo.running/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¡§1972Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§151²¯±ß
¶ÈÀÓ¡§Çä¾å¹â2,686²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×104²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÅù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¹¥¡¼¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://store.alpen-group.jp/corporate/