日本調剤、人生100年時代のための相続対策Webセミナーを初開催
〜3月8日（日）10時開催。弁護士法人の専門家がシニア世代の不安を解決〜
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、すべての人が人生を自分らしく過ごすためのライフサポート事業の一環として、「大切な人が迷わないための相続」をテーマにした無料Webセミナーを3月8日（日）に開催いたします。
本セミナーでは、弁護士法人 東京新宿法律事務所（本店：東京都新宿区、代表弁護士：中村 得郎）より2名を講師にお招きし、シニア世代とそのご家族が直面する課題解決のヒントを分かりやすく解説いたします。
■日本調剤のライフサポート事業〜健康の先にある「暮らしの安心」を見据えて〜
日本調剤では「すべての人の『生きる』に向き合う」という使命のもと、処方箋をお持ちの患者さまへの支援にとどまらず、ライフステージに合わせた保険相談を店舗併設の相談ブース「ほけんショップ」やオンラインにて行っております。2025年7月からは高齢化社会の進展に伴って事業をさらに拡大し、相続対策や不動産整理、セカンドライフの生活設計といったシニア世代特有のお悩みを、専門家ネットワークを通じてワンストップで支援する体制を整えています。
地域の身近な健康相談窓口である薬局が、将来の安心までトータルでサポートすることを目指し、このたび、相続に関する無料Webセミナーを初めて開催いたします。資産とご家族を守るための学びの機会として、どなた様もお気軽にご参加ください。
■セミナー概要
タイトル：相続対策セミナー〜大切な人が迷わないために〜
日時：2026年3月8日（日）10:00〜11:45
会場：オンライン（Zoomウェビナー）
参加費：無料
視聴方法：下記フォームより事前にお申し込みください。後日、視聴用URLがメールで届きます。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiVe4NDivh45U6N12YE3XBgR-86-9_5F9_J5GeA7-IUAtl_Q/viewform
【セミナー内容】
第一部：知っておくだけで差がつく！相続・遺言書を徹底解説
第二部：遺言書の弱点をカバーする！新しい相続のカタチ「信託」の威力
【このような方におすすめ】
・ご自身の将来に向けた準備をお考えの方
・親御様の財産管理がご心配な方
【講師】
◆第一部：佐藤 文彦 氏
保有資格...1級ファイナンシャル・プランニング技能士、事業承継アドバイザー、行政書士試験合格、宅地建物取引士
経歴：メガバンク支店長を経て、現職。遺言信託や遺産整理の現場で、複雑な親族関係や資産背景を持つ案件も数多く支援してきた。現在は「家族が揉めない・困らない仕組みづくり」をテーマに、家族信託や事業承継のコンサルティング、およびセミナー講師として幅広く活動中。
◆第二部：石橋 正則 氏
経歴：メガバンク副支店長、信託銀行支店長を歴任。信託銀行では不動産・有価証券業務に加え、長年「信託」に関する顧客向けセミナーや銀行員向け研修の講師を務めた実績を持つ。豊富な実務経験を活かし、難しい信託の仕組みを初心者にも分かりやすく解説することに定評がある。
【注意事項】
※セミナーご視聴に際し、使用されるデバイスやブラウザ、インターネット環境およびアクセス状況等によって視聴できない可能性がございますが、当法人では責任を負いかねます。
※セミナーの録画・録音は固くお断りいたします。
※セミナー資料の転載・転用はお控えください。
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
